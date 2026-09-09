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Boynunu kütletti, ölümüne neden oldu! “Kurs belgem var” savunması yetmedi

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Boynunu kütletti, ölümüne neden oldu! “Kurs belgem var” savunması yetmedi

İstanbul Beyoğlu’nda sırt ve boyun ağrısı şikayetiyle hacamat ve masaj yaptıran 42 yaşındaki Berat Topay, boynuna uygulanan “kütletme” işleminin ardından fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve “Kurs belgem var” diyerek kendini savunan Ş.K. ise “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklandı.

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Olay, 21 Mayıs günü Beyoğlu ilçesi Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Berat Topay (42), kardeşi S.T ile birlikte yaklaşık 4-5 yıldır tanıdıkları Ş.K’nın evine gitti.

BOYNUNU KÜTLETTİKTEN SONRA FENALAŞTI

Sırt ve boyun ağrısı bulunduğunu söyleyen Berat Topay’a hacamat ve masaj uygulandı. Masaj sırasında Ş.K’nın Berat Topay’ın boynunu tutarak çekme ve "kütletme" işlemi uyguladığı, hemen ardından kendisini kötü hissettiği belirtildi. Kısa süre içerisinde bilincini kaybeden Berat Topay için sağlık ekiplerine haber verildi.

Berat Topay
Başlık ResmiBerat Topay

KALBİ DURDU, YOĞUN BAKIMDA ÖLDÜ

Sağlık ekiplerince Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Topay’ın kalbinin durduğu belirlendi. Doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen ve entübe edilen Berat Topay, yoğun bakım ünitesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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"KURS BELGEM VAR" SAVUNMASI

Olayın ardından Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ş.K, ifadesinde yaklaşık 5-6 yıldır gelir elde etmek amacıyla hacamat ve masaj uygulamaları yaptığını, masörlük kurs belgesi bulunduğunu öne sürdü.

Berat Topay’a yaklaşık 5 dakika masaj yaptıktan sonra boynundan tutarak çekme işlemi uyguladığını anlatan Ş.K, işlemin hemen ardından Berat Topay’ın fenalaştığını söyledi. Ş.K, olayda kasıt veya zarar verme amacı bulunmadığını savunarak Topay’ın neden fenalaştığını bilmediğini ifade etti.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K hakkında, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a muhalefet ve 'taksirle ölüme neden olma' suçlarından işlem yapıldı.

Ş.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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