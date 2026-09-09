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Spor

Roma'nın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı

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Roma'nın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe akşamı Fenerbahçe'ye konuk olacak Roma'da teknik direktör Gian Piero Gasperini, bu müsabaka için kap kadrosunu belirledi.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yı ağırlayacak. İtalyan kulübü, 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak maç öncesi kamp kadrosunu duyurdu.

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Roma'da orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. İtalyan basınında yer alan haberde; teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin, uzun süreli sakatlığı sonrası riske etmek istemediği 30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusunu kadroya dahil edilmediği belirtildi. Serie A ekibinde Antonio Arena da kadroda yer almıyor. 17 yaşındaki santrfor, UEFA Youth Ligi'nde Fenerbahçe ile oynanacak maçta forma giyecek.

Gian Piero Gasperini
Başlık ResmiGian Piero Gasperini

Roma'nın Fenerbahçe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Svilar, De Marzi, Gollini
Savunma: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Orta saha: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora.
Hücum: Castro, Malen, Soule, Dybala

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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