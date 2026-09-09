Tayland'da anaokuluna silahlı saldırı: Talihsiz öğretmen oracıkta can verdi

Tayland'ın doğusundaki bir anaokulunda silahlı saldırı düzenlendi. Korkunç olayda bir öğretmen hayatını kaybederken, öğrencilerin güvenli şekilde tahliye edildiği kaydedildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Korkunç olayın adresi Tayland oldu. Chonburi kenti yönetiminden yapılan açıklamaya göre, kente bağlı Nongplalai Belediyesi Anaokulunda sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Taylandda anaokuluna silahlı saldırı: Talihsiz öğretmen oracıkta can verdi

ÖĞRETMEN ORACIKTA CAN VERDİ

Saldırıda anaokulunda görev yapan bir öğretmen hayatını kaybederken, 44 öğrenci ve 3 öğretmen güvenli şekilde olay yerinden tahliye edildi. Öldürülen öğretmenin eşi olduğu değerlendirilen saldırgan olay yerinden kaçtı.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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