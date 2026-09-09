Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Tayland'da anaokuluna silahlı saldırı: Talihsiz öğretmen oracıkta can verdi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Tayland'da anaokuluna silahlı saldırı: Talihsiz öğretmen oracıkta can verdi

Tayland'ın doğusundaki bir anaokulunda silahlı saldırı düzenlendi. Korkunç olayda bir öğretmen hayatını kaybederken, öğrencilerin güvenli şekilde tahliye edildiği kaydedildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Korkunç olayın adresi Tayland oldu. Chonburi kenti yönetiminden yapılan açıklamaya göre, kente bağlı Nongplalai Belediyesi Anaokulunda sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Taylandda anaokuluna silahlı saldırı: Talihsiz öğretmen oracıkta can verdi
Başlık ResmiTaylandda anaokuluna silahlı saldırı: Talihsiz öğretmen oracıkta can verdi

ÖĞRETMEN ORACIKTA CAN VERDİ

Saldırıda anaokulunda görev yapan bir öğretmen hayatını kaybederken, 44 öğrenci ve 3 öğretmen güvenli şekilde olay yerinden tahliye edildi. Öldürülen öğretmenin eşi olduğu değerlendirilen saldırgan olay yerinden kaçtı.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Japonya
DÜNYA

Japonya'yı sel vurdu! Kanalizasyonlar taştı, sular araçları yuttu: Yaralılar var
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İDDİALARA SON NOKTA!
İDDİALARA SON NOKTA!
Elektrikli araç sahiplerini rahatlatan açıklama
YANGINLARDA SON DURUM!
YANGINLARDA SON DURUM!
Antalya’da can kaybı, Adana’da 835 tahliye
TERK EDENE 1,7 MİLYON TL!
TERK EDENE 1,7 MİLYON TL!
İsveç’te göçmenlere “geri dön” teşviki
'TRUMP'IN YÜZÜNE DEDİM'
'TRUMP'IN YÜZÜNE DEDİM'
Sanchez Türkiye'deki zirvede yaşananları anlattı!
YANGININ ALTINDAN VAHŞET ÇIKTI
YANGININ ALTINDAN VAHŞET ÇIKTI
Karı kocayı öldürüp evi ateşe vermişler
KEREM'İN YENİ MAAŞI
KEREM'İN YENİ MAAŞI
UEFA uyardı, kriz çıkaran sözleşme değişti
'SADECE 12 ÜLKE YAPABİLDİ'
'SADECE 12 ÜLKE YAPABİLDİ'
Fransızlar Türkiye'nin yeni üssünü mercek altına aldı!
DOĞALGAZIN ARDINDAN PETROL!
DOĞALGAZIN ARDINDAN PETROL!
Karadeniz'de çalışmalar başlıyor
ÜLKEYİ SEL YUTTU!
ÜLKEYİ SEL YUTTU!
Kanalizasyonlar taştı, araçlar böyle sürüklendi
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
LÜKS PAYLAŞIMLAR İNCELENİYOR!
LÜKS PAYLAŞIMLAR İNCELENİYOR!
Gürlek'ten 'Vanlı Kara Haydar' açıklaması
İLK 11'DEN 10'UNU BELİRLEDİ
İLK 11'DEN 10'UNU BELİRLEDİ
Italiano'nun Erzurumspor FK maçı planı
4 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU!
4 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU!
Şanlıurfa’daki feci kazada ağır bilanço
ADLİ TIP’TAN KRİTİK RAPOR ÇIKTI
ADLİ TIP’TAN KRİTİK RAPOR ÇIKTI
Hemşireye tükürdü, iğne yapıldı, öldü
GETİRİDE ALTINI İKİYE KATLADI!
GETİRİDE ALTINI İKİYE KATLADI!
Bir yıllık yükseliş %47’ye ulaştı
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
Marsilya’nın eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
HELALLİK İSTEYEREK VEDA ETMİŞ
HELALLİK İSTEYEREK VEDA ETMİŞ
Vefatının ardından o konuşması yürek burktu
'ANLAŞMA DEVREYE GİRECEK'
'ANLAŞMA DEVREYE GİRECEK'
Pakistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren savaş açıklaması!
93 BİN LİRAYI AŞIYOR!
93 BİN LİRAYI AŞIYOR!
İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni servis tarifesi
VATANDAŞIN CEBİ RAHATLAYACAK!
VATANDAŞIN CEBİ RAHATLAYACAK!
Gıda fiyatları için harekete geçildi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Yunanistan'dan provokatif
Yunan bakandan Türkiye'ye küstah tehdit! "Sahada karşılık vermeye hazırız"
Kaydet
DMM’den elektrikli araçlarda evde şarj iddialarına yalanlama: Yasak ve yeni ceza yok
DMM’den elektrikli araçlarda evde şarj iddialarına yalanlama: Yasak ve yeni ceza yok
Kaydet
Güller ve Günahlar ne zaman başlıyor, yeni bölüm bu hafta mı? 2. sezon tarihi açıklandı
Güller ve Günahlar ne zaman başlıyor, yeni bölüm bu hafta mı? 2. sezon tarihi açıklandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.