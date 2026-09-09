Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından Güller ve Günahlar, sezon arasının ardından izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrollerini üstlendiği dizinin yeni sezon tarihi belli olurken, izleyiciler “Güller ve Günahlar ne zaman başlıyor?”, “Yeni bölüm bu hafta mı?” ve “Güller ve Günahlar 2. sezon ne zaman?” sorularına cevap arıyor.

Güller ve Günahlar dizisinde Serhat ve Zeynep’in aşkı, aile sırları ve beklenmedik gelişmelerle sezon finali oldukça hareketli bir noktada yarıda kalmıştı. Yeni sezonda ise sezon finalinde ortaya çıkan gerçeklerin neleri değiştireceği merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm bu hafta mı?

GÜLLER VE GÜNAHLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Güller ve Günahlar 2. sezon 12 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Dizinin ikinci sezon çekimleri İstanbul'da başladı. Uzun süredir yeni bölümleri bekleyen izleyiciler için yayın tarihi de netleşmiş oldu.

Güller ve Günahlar ne zaman başlıyor, yeni bölüm bu hafta mı? 2. sezon tarihi açıklandı

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM BU HAFTA MI?

Güller ve Günahlar, yeni sezonuyla 12 Eylül Cumartesi günü Kanal D ekranlarında olacak.

Güller ve Günahlar ne zaman başlıyor, yeni bölüm bu hafta mı? 2. sezon tarihi açıklandı

GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCULARI

Murat Yıldırım - Serhat

Cemre Baysel - Zeynep

Oya Unustası - Berrak

Serdar Orçin - Cihan

Gülenay Kalkan - Sevim

Yade Arayıcı - Kader

Mina Akdin - İlkim

Beren Gençalp - Hayal

Serdar Özer - Can

Emel Çölgeçen - Refika

Gizem Sevim - Ebru

Merve Nur Bengi - Sedef

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası