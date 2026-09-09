Güller ve Günahlar ne zaman başlıyor, yeni bölüm bu hafta mı? 2. sezon tarihi açıklandı
Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından Güller ve Günahlar, sezon arasının ardından izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrollerini üstlendiği dizinin yeni sezon tarihi belli olurken, izleyiciler “Güller ve Günahlar ne zaman başlıyor?”, “Yeni bölüm bu hafta mı?” ve “Güller ve Günahlar 2. sezon ne zaman?” sorularına cevap arıyor.
Güller ve Günahlar dizisinde Serhat ve Zeynep’in aşkı, aile sırları ve beklenmedik gelişmelerle sezon finali oldukça hareketli bir noktada yarıda kalmıştı. Yeni sezonda ise sezon finalinde ortaya çıkan gerçeklerin neleri değiştireceği merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm bu hafta mı?
GÜLLER VE GÜNAHLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Güller ve Günahlar 2. sezon 12 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Dizinin ikinci sezon çekimleri İstanbul'da başladı. Uzun süredir yeni bölümleri bekleyen izleyiciler için yayın tarihi de netleşmiş oldu.
GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM BU HAFTA MI?
Güller ve Günahlar, yeni sezonuyla 12 Eylül Cumartesi günü Kanal D ekranlarında olacak.
GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCULARI
Murat Yıldırım - Serhat
Cemre Baysel - Zeynep
Oya Unustası - Berrak
Serdar Orçin - Cihan
Gülenay Kalkan - Sevim
Yade Arayıcı - Kader
Mina Akdin - İlkim
Beren Gençalp - Hayal
Serdar Özer - Can
Emel Çölgeçen - Refika
Gizem Sevim - Ebru
Merve Nur Bengi - Sedef