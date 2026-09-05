Dizilerin yeni sezon hazırlıkları hız kazanırken, ekranların uzun soluklu yapımlarından Gönül Dağı’nın yeni sezon tarihi de belli oldu. Tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkan sevilen dizi, eylül ayında yeni bölümleriyle geri dönecek. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak?

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Zaman atlamasının yaşanacağı dizide Taner'in oğlu Ali'yi Yağız Kılınç, Veysel'in oğlu Yusuf'u Berke Acar, Ramazan'ın oğlu Ramazan Mete'yi ise Kerem Alp Kabul canlandıracak. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman, bugün mü başlayacak?

Gönül Dağı'nın ekranlara dönüş tarihi öne çekildi. Dizinin 7. sezonunun daha önce 12 Eylül Cumartesi günü başlaması planlanıyordu. Son kararla beraber yayın takvimi bir hafta öne çekildi. Gönül Dağı'nın 7. sezonu 5 Eylül Cumartesi akşamı TRT 1'de başlayacak.

Tarih öne çekildi... Gönül Dağı yeni sezon ne zaman, bugün mü başlayacak?

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON İLK BÖLÜM ÖZETİ

“Gedelli’de yıllar geçmiştir. Kaya ailesi, yaşanan trajedinin ardından bir arada kalmaya çalışır. Taner, saatçi dükkânında çalışmaya başlamıştır. Taner, Ali’nin ziyaretiyle mutlu olur. Ali’den sakladığı gerçeği söyleyebilecek midir?

Ali, Gedelli’ye döndüğünde her şey bıraktığından farklıdır. Ali, TVR’yi nasıl bulacaktır?Cemile, Veysel’in yokluğunda çocuklarına hem anne hem baba olmaya çalışır. Yusuf, araba yarışı yapmaktadır. Cemile, oğlunu vazgeçirebilecek midir?

Ramazan Mete, Selin’i etkilemek için düğünde şov yapar. Düğün nasıl gerçekleşecektir? Amcaoğulları Ali, Ramazan Mete ve Yusuf, babalarının mirasını nasıl devam ettirecektir?”

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