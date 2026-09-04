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Çirkin dizisinin 2.sezonundan ilk görüntüler geldi! Çirkin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

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Çirkin dizisinin 2.sezonundan ilk görüntüler geldi! Çirkin yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Fotoğraf Başlığı Çirkin dizisinin 2.sezonundan ilk görüntüler geldi! Çirkin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Çarpıcı karakterleri ve hikâyesiyle merak uyandıran Çirkin’in heyecanla beklenen ikinci sezon tanıtımı yayınlandı.Nefes kesen bir sezon finalinin ardından ekranlara dönmeye hazırlanan dizi, yayınlanan tanıtımıyla birlikte hikâyesinde bambaşka bir dönemin kapılarını aralıyor. Peki, Çirkin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

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Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı Çirkin, ikinci sezonunda Kadir ve Meryem’in ilişkisinde yaşanacak kırılma noktalarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Yayınlanan ilk tanıtımda Meryem’in Süreyya Pera’da sahneye çıkması, hikâyedeki tüm dengeleri bir anda değiştiriyor.

Kadir’in bu sürpriz adım karşısındaki sert tavrı, ikili arasındaki ipleri kopma noktasına getirirken Meryem’in geri adım atmaması, büyük bir çatışmanın habercisi oluyor. İkilinin bu yol ayrımında nasıl bir mücadele vereceği ve ilişkilerinin nasıl ilerleyeceği ise şimdiden büyük merak konusu.

Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği; yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı Çirkin dizisinin eylül ayında ekranlara merhaba demesi bekleniyor.

Çirkin dizisinin 2.sezonundan ilk görüntüler geldi! Çirkin yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Başlık ResmiÇirkin dizisinin 2.sezonundan ilk görüntüler geldi! Çirkin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

ÇİRKİN SEZON FİNALİ ÖZETİ

Çirkin dizisi 8. bölümüyle ilk sezonunu geride bırakmıştı. Sezon finalinde; Ferhat’ın elindeki şantaj görüntüsüyle köşeye sıkışan Kadir, Meryem’i korumak için sahip olduğu her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Meryem’in geleceği ile kendi hayalleri arasında kalan Kadir, bu kıskaçtan kurtulmak için tehlikeli bir hamle yaptı.

Nehir’in yalanlarının peşine düşen Cennet, öfkesiyle taşları yerinden oynattı. Ebru ile yüz yüze gelen Cennet’in beklenmedik tepkisi, Ateş ve Nehir arasındaki bağı kopma noktasına getirdi, Nehir için artık kaçacak bir yer kalmamıştı.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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