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Real Betis-Real Madrid maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Arda Güler oynayacak mı?

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Real Betis-Real Madrid maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Arda Güler oynayacak mı?
Fotoğraf Başlığı Real Betis-Real Madrid maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Arda Güler oynayacak mı?

Real Betis-Real Madrid maçı için futbolseverlerin bekleyişi sürüyor. La Liga'nın 4. haftasında deplasmana çıkacak Real Madrid, sezona kayıpsız devam etme hedefiyle sahaya çıkacak. Arda Güler'in de kadrosunda yer aldığı Madrid ekibinin mücadelesinde maç saati ve yayın kanalı araştırılıyor.

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İspanya La Liga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Real Betis ile Real Madrid arasında oynanacak. İlk üç haftayı galibiyetle tamamlayan Real Madrid, Sevilla deplasmanında serisini sürdürmeye çalışacak. Real Betis ise sahasında güçlü rakibine karşı puan arayacak.

REAL BETIS-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Real Betis-Real Madrid maçı bugün (4 Eylül Cuma) saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Real Madrid, La Liga'da ilk üç karşılaşmasını kazanarak 9 puan topladı. Madrid ekibi, ligdeki dördüncü maçında Real Betis deplasmanında galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

Real Betis-Real Madrid maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Arda Güler oynayacak mı?
Başlık ResmiReal Betis-Real Madrid maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Arda Güler oynayacak mı?

ARDA GÜLER REAL BETIS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in Real Betis karşılaşmasında görev alabilecek isimler arasında bulunması, Türkiye'deki futbolseverlerin maç öncesinde yakından takip ettiği konular arasında. Karşılaşma öncesindeki kadro değerlendirmelerinde milli futbolcunun ilk 11'de yer alabileceği belirtiliyor.

Arda'nın kesin olarak ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise resmi kadronun açıklanmasıyla belli olacak. Güler, geçtiğimiz hafta Real Madrid-Malaga maçına 87. dakikada dahil olmuş, 91. dakikada takımının dördüncü golünü atmıştı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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