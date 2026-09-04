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Marco Asensio Beşiktaş maçında oynayacak mı? Asensio son sakatlık durumu

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Marco Asensio'nun Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında çıkacağı derbi öncesinde gündemde. Bir süredir tedavi ve rehabilitasyon programını sürdüren İspanyol futbolcunun son sakatlık durumu ve derbi kadrosunda yer alıp almayacağı merak ediliyor.

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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak sezonun ilk derbisi öncesinde sarı-lacivertli ekipte gözler sakatlığı bulunan Marco Asensio'ya çevrildi.

MARCO ASENSİO BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Marco Asensio'nun sakatlığı nedeniyle 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan Sarı-lacivertli ekipte Kerem Aktürkoğlu ve Mert Günok'un durumu ise olumlu. Konyaspor karşılaşmasında kafa travması yaşayan Kerem Aktürkoğlu ile sakatlığını atlatan Mert Günok'un Beşiktaş karşısında görev yapabilecek durumda olduğu belirtildi.

Marco Asensio Beşiktaş maçında oynayacak mı? Asensio son sakatlık durumu
Başlık ResmiMarco Asensio Beşiktaş maçında oynayacak mı? Asensio son sakatlık durumu

MARCO ASENSİO SON SAKATLIK DURUMU

Marco Asensio'nun yaşadığı sakatlığın ardından yapılan kontrollerde sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulguları tespit edilmişti. Tedavisine başlayan 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off rövanşının kamp kadrosunda da yer almamıştı.

Öte yandan Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili ameliyat olacağı ve diz bağlarında ciddi bir problem bulunduğu yönündeki iddialar Fenerbahçe tarafından yalanlandı. Oyuncunun mevcut sakatlığı için tedavi süreci devam ediyor.

Marco Asensio Beşiktaş maçında oynayacak mı? Asensio son sakatlık durumu
Başlık ResmiMarco Asensio Beşiktaş maçında oynayacak mı? Asensio son sakatlık durumu

MARCO ASENSİO'NUN SAKATLIĞI NE?

Asensio'nun yapılan MR kontrollerinde sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulguları tespit edildi. Futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon programına bu teşhisin ardından başlanmıştı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Süper Lig'in 4. haftasındaki mücadeleye Chobani Stadı ev sahipliği yapacak. Derbinin biletlerinin tamamı tükenirken sarı-lacivertli taraftarların tribünleri tamamen doldurması bekleniyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile geçen sezon oynadığı 3 derbide 1 galibiyet aldı. Siyah-beyazlı takım, ligin ilk yarısında evinde 3-2, ikinci devrede ise deplasmanda 1-0 kaybetti. İki takımın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki randevusunda ise Beşiktaş, deplasmanda rakibini 2-1 yendi.

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Editör : İREM ÖZCAN
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