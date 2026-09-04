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Spor

Fenerbahçe'de Adil Demirbağ gelişmesi: Transfer için açıklama geldi

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Fenerbahçe'de Adil Demirbağ gelişmesi: Transfer için açıklama geldi

Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerindem Konyaspor'da forma giyen defans oyuncusu Adil Demirbağ ile ilgili anlaşmaya varıldığı ve oyucnunun kulübüne son bir teklif sunulacağı haberlerini yalanladı.

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Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki stoper Adil Demirbağ' ile anlaşma sağlandığı ve Konyaspor'a 3 milyon euro seviyesinde son bir teklif yapılacağı öne sürüldü. Fenerbahçe'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Adil Demirbağ'ın, Konyaspor ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başlık ResmiAdil Demirbağ'ın, Konyaspor ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Adil Demirbağ'ın transferine ilişkin kamuoyuna yansıyan; oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz ile ilgili transfer süreçlerinde, resmi kanallarımız dışında paylaşılan ve gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz" denildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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