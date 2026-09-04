Fenerbahçe'de Adil Demirbağ gelişmesi: Transfer için açıklama geldi

Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerindem Konyaspor'da forma giyen defans oyuncusu Adil Demirbağ ile ilgili anlaşmaya varıldığı ve oyucnunun kulübüne son bir teklif sunulacağı haberlerini yalanladı.

Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki stoper Adil Demirbağ' ile anlaşma sağlandığı ve Konyaspor'a 3 milyon euro seviyesinde son bir teklif yapılacağı öne sürüldü. Fenerbahçe'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Adil Demirbağ'ın, Konyaspor ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Adil Demirbağ'ın transferine ilişkin kamuoyuna yansıyan; oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz ile ilgili transfer süreçlerinde, resmi kanallarımız dışında paylaşılan ve gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz" denildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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