Fenerbahçe'den ayrıldı, Süper Lig'de kaldı: Milli futbolcunun yeni adresi

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda Süper Lig'in yeni ekibiyle anlaşma sağladı. 30 yaşındaki milli savunma oyuncusu, yeni sezonda Çorum FK forması giyecek.

Fenerbahçe'de ayrılıklara bir yenisi daha eklemdi. Takımda beklentileri bir türlü karşılayamayan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu.

HT Spor'un hbaerine göre; sarı-lacivertliler, milli futbolcunun transferi konusunda Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, yeni sezonda Çorum FK forması giyecek.

Çağlar Söyüncü

CENGİ ÜNDER'LE 3'ÜNCÜ DEFA AYNI TAKIMDA

Çağlar Söyüncü, Altınordu ve Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği Cengiz Ünder'le yeniden bir araya geldi. Fenerbahçe ile yolları ayrılan Ünder, Çorum FK'ya transfer olmuştu.

Cengiz Ünder

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Çağlar Söyüncü, 2023-2024 sezonun ara transfer döneminde imza attığı Fenerbahçe'de 75 maçta 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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