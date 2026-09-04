Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Esenyurt su kesintisi bugün ne zaman bitecek? Suların geleceği saat paylaşıldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Esenyurt su kesintisi bugün ne zaman bitecek? Suların geleceği saat paylaşıldı

Esenyurt su kesintisi bugün ilçenin çok sayıda mahallesinde etkili oluyor. Bölgesel enerji kesintisi nedeniyle yaşanan su kesintisinin ardından İSKİ tarafından suların verileceği tahmini saat paylaşıldı. Akşemseddin, Ardıçlı, Aşık Veysel, Esenkent, Fatih, Güzelyurt ve çok sayıda mahallede kesinti sürüyor.

Kaydet
a- | +A

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 4 Eylül Cuma günü birçok mahallede su kesintisi yaşanıyor. İSKİ arıza kesinti bilgilerine göre kesintinin nedeni "bölgesel enerji kesintisi" olarak belirtilirken çalışmaların tamamlanması için tahmini saat verildi.

ESENYURT SU KESİNTİSİ BUGÜN NE ZAMAN BİTECEK?

Esenyurt'ta yaşanan su kesintisinin 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 16.00 civarında sona ermesi öngörülüyor. İSKİ'nin kesinti ekranında etkilenen mahalleler için çalışmanın tahmini olarak saat 16.00 civarında bitirilmesinin planlandığı bilgisi yer aldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeye yeniden su verilmesi bekleniyor. Ancak belirtilen saat tahmini bitiş zamanı olduğundan, arızanın durumuna bağlı olarak suyun abonelere ulaşma saatinde değişiklik yaşanabilir.

Esenyurt su kesintisi bugün ne zaman bitecek? Suların geleceği saat paylaşıldı
Başlık ResmiEsenyurt su kesintisi bugün ne zaman bitecek? Suların geleceği saat paylaşıldı

ESENYURT SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER

İSKİ'nin arıza kesinti ekranındaki bilgiler ile güncel kesinti verilerine göre Esenyurt'ta su kesintisinden etkilenen mahalleler şöyle:

Akşemseddin Mahallesi - 16.00

Ardıçlı Mahallesi - 16.00

Aşık Veysel Mahallesi - 16.00

Esenkent Mahallesi - 16.00

Fatih Mahallesi - 16.00

Güzelyurt Mahallesi - 16.00

Koza Mahallesi - 16.00

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi - 16.00

Mehterçeşme Mahallesi - 16.00

Namık Kemal Mahallesi - 16.00

Saadetdere Mahallesi - 16.00

Selahaddin Eyyubi Mahallesi - 16.00

Sultaniye Mahallesi - 16.00

Süleymaniye Mahallesi - 16.00

Talatpaşa Mahallesi - 16.00

Turgut Özal Mahallesi - 16.00

Yenikent Mahallesi - 16.00

Yeşilkent Mahallesi - 16.00

Yunus Emre Mahallesi - 16.00

Çınar Mahallesi - 16.00

Örnek Mahallesi - 16.00

Üçevler Mahallesi - 16.00

İncirtepe Mahallesi - 16.00

İnönü Mahallesi - 16.00

Esenyurt su kesintisi bugün ne zaman bitecek? Suların geleceği saat paylaşıldı
Başlık ResmiEsenyurt su kesintisi bugün ne zaman bitecek? Suların geleceği saat paylaşıldı

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

İstanbul'daki güncel su kesintileri İSKİ'nin arıza ve kesinti sorgulama sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor. Sorgulama ekranında ilçe ve mahalle seçilerek kesintinin nedeni, etkilenen bölge ve tahmini bitiş zamanı görülebiliyor. İSKİ ayrıca su arızalarıyla ilgili başvurular için internet kanallarının yanı sıra ALO 185 ve ALO 153 üzerinden hizmet veriyor.

İLGİLİ HABERLER
İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)
HABERLER
İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül programı GDZ Elektrik (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla, Beydağ, Konak, Menderes, Çiğli, Bayraklı, Karabağlar)
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ANNESİ AĞLAYA AĞLAYA ANLATTI
ANNESİ AĞLAYA AĞLAYA ANLATTI
Neden kuaföre götürdü, en son gördüğünde ne dedi?
SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI!
SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI!
İşte BİM, Migros ve ŞOK'a kesilen cezalar
İŞTE İSTENEN CEZA
İŞTE İSTENEN CEZA
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazır!
'TÜRKİYE SINIRINA DİKKAT'
'TÜRKİYE SINIRINA DİKKAT'
AB ülkesi "Model yapacağız" diyerek duyurdu!
F.BAHÇE'DEN BİR SAMBACI GEÇTİ
F.BAHÇE'DEN BİR SAMBACI GEÇTİ
Gol olup yağdı, tek konuda çok eleştirildi
505 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ ÇALINDI!
505 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ ÇALINDI!
Türkiye'nin ünlü dönercisine milyonluk ceza
GALATASARAY
GALATASARAY "MAAŞ" RAPORU
11 oyuncu gitti, 5 imza geldi, fark dikkat çekti
CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ!
CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ!
Son anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
VATANDAŞA DEVLET KALKANI!
VATANDAŞA DEVLET KALKANI!
Akaryakıtta vazgeçilen vergi dudak uçuklattı
'SANTRFOR BİLE OYNAR'
'SANTRFOR BİLE OYNAR'
Beşiktaş’ın yeni transferini öve öve bitiremediler
HAHAMLAR TRUMP'LA BULUŞTU
HAHAMLAR TRUMP'LA BULUŞTU
Netanyahu'ya en büyük darbe Beyaz Saray'dan!
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ!
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ!
Dev bankadan dikkat çeken Türkiye raporu
ATİNA'NIN TÜRKİYE HESABI DEĞİŞTİ
ATİNA'NIN TÜRKİYE HESABI DEĞİŞTİ
AB planının perde arkasından Ankara çıktı
İSRAİL'İ KORKUTAN HAMLE!
İSRAİL'İ KORKUTAN HAMLE!
Mekke Savunma İttifakı'na yeni ülke
KONGREDE İSRAİL DEPREMİ
KONGREDE İSRAİL DEPREMİ
Senatörün İsrail'le yazışmaları ifşa oldu
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
Kandil ve Öcalan aynı noktada, onlar başka yerde
MİYOM AMELİYATINDA ACI SON
MİYOM AMELİYATINDA ACI SON
58 kilo girdi, 74 kilo çıktı! Çarpıcı Adli Tıp raporu…
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
Okan Buruk'tan Sane kararı
ÖLÜM YOLCULUĞUNU KAYDETMİŞ
ÖLÜM YOLCULUĞUNU KAYDETMİŞ
KKTC'deki feribot faciasında kahreden detay!
ENKAZIN ALTINDA 9 GÜN!
ENKAZIN ALTINDA 9 GÜN!
Gelen sesler gözyaşlarına boğdu! 2 işçi hayata tutundu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Öğretmen önlüğünde standartlar belirlendi, örnekler paylaşıldı! İlkokul, ortaokul ve lise kademesi öğretmen önlükleri
Öğretmen önlüğünde standartlar belirlendi, örnekler paylaşıldı!
Kaydet
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz hayatını değiştirdi! “İstediğiniz her şeyi yaptım”
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz: İstediğiniz her şeyi yaptım
Kaydet
Fenerbahçe'den bir Sambacı geçti: Gol olup yağdı, tek konuda çok eleştirildi
F.Bahçe'de gol olup yağdı, tek konuda çok eleştirildi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.