Esenyurt su kesintisi bugün ilçenin çok sayıda mahallesinde etkili oluyor. Bölgesel enerji kesintisi nedeniyle yaşanan su kesintisinin ardından İSKİ tarafından suların verileceği tahmini saat paylaşıldı. Akşemseddin, Ardıçlı, Aşık Veysel, Esenkent, Fatih, Güzelyurt ve çok sayıda mahallede kesinti sürüyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 4 Eylül Cuma günü birçok mahallede su kesintisi yaşanıyor. İSKİ arıza kesinti bilgilerine göre kesintinin nedeni "bölgesel enerji kesintisi" olarak belirtilirken çalışmaların tamamlanması için tahmini saat verildi.

ESENYURT SU KESİNTİSİ BUGÜN NE ZAMAN BİTECEK?

Esenyurt'ta yaşanan su kesintisinin 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 16.00 civarında sona ermesi öngörülüyor. İSKİ'nin kesinti ekranında etkilenen mahalleler için çalışmanın tahmini olarak saat 16.00 civarında bitirilmesinin planlandığı bilgisi yer aldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeye yeniden su verilmesi bekleniyor. Ancak belirtilen saat tahmini bitiş zamanı olduğundan, arızanın durumuna bağlı olarak suyun abonelere ulaşma saatinde değişiklik yaşanabilir.

Esenyurt su kesintisi bugün ne zaman bitecek? Suların geleceği saat paylaşıldı

ESENYURT SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER

İSKİ'nin arıza kesinti ekranındaki bilgiler ile güncel kesinti verilerine göre Esenyurt'ta su kesintisinden etkilenen mahalleler şöyle:

Akşemseddin Mahallesi - 16.00

Ardıçlı Mahallesi - 16.00

Aşık Veysel Mahallesi - 16.00

Esenkent Mahallesi - 16.00

Fatih Mahallesi - 16.00

Güzelyurt Mahallesi - 16.00

Koza Mahallesi - 16.00

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi - 16.00

Mehterçeşme Mahallesi - 16.00

Namık Kemal Mahallesi - 16.00

Saadetdere Mahallesi - 16.00

Selahaddin Eyyubi Mahallesi - 16.00

Sultaniye Mahallesi - 16.00

Süleymaniye Mahallesi - 16.00

Talatpaşa Mahallesi - 16.00

Turgut Özal Mahallesi - 16.00

Yenikent Mahallesi - 16.00

Yeşilkent Mahallesi - 16.00

Yunus Emre Mahallesi - 16.00

Çınar Mahallesi - 16.00

Örnek Mahallesi - 16.00

Üçevler Mahallesi - 16.00

İncirtepe Mahallesi - 16.00

İnönü Mahallesi - 16.00

Esenyurt su kesintisi bugün ne zaman bitecek? Suların geleceği saat paylaşıldı

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

İstanbul'daki güncel su kesintileri İSKİ'nin arıza ve kesinti sorgulama sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor. Sorgulama ekranında ilçe ve mahalle seçilerek kesintinin nedeni, etkilenen bölge ve tahmini bitiş zamanı görülebiliyor. İSKİ ayrıca su arızalarıyla ilgili başvurular için internet kanallarının yanı sıra ALO 185 ve ALO 153 üzerinden hizmet veriyor.

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