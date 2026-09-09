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Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez Türkiye'deki NATO Zirvesinde yaşananları anlattı! "Trump'ın yüzüne söyledim"

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İspanya Başbakanı Sanchez Türkiye'deki NATO Zirvesinde yaşananları anlattı!
Fotoğraf Başlığı İspanya Başbakanı Sanchez Türkiyedeki NATO Zirvesinde yaşananları anlattı! Trumpın yüzüne söyledim

Madrid yönetiminin ABD, NATO ve Orta Doğu politikalarına ilişkin tartışmalar sürerken Başbakan Sanchez kameraların karşısına geçti. Ukrayna'daki savaşlara kadar uzanan dış politika gündemini değerlendiren Başbakan Sanchez, Türkiye'deki NATO Zirvesi'ne de değindi.

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Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, RTVE'nin "Mañaneros 360" programına konuk olarak gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

ABD Başkanı Trump ile yaşanan savunma harcamaları anlaşmazlığından NATO ile varılan uzlaşmaya, Gazze, İran ve Ukrayna'daki gelişmelerden İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik tutumuna kadar dış politikadaki birçok başlığı değerlendiren Sanchez, Türkiye'deki NATO Zirvesi'nde yaşananları da anlattı.

İspanya Başbakanı Sanchez Türkiyedeki NATO Zirvesinde yaşananları anlattı! Trumpın yüzüne söyledim
Başlık Resmiİspanya Başbakanı Sanchez Türkiyedeki NATO Zirvesinde yaşananları anlattı! Trumpın yüzüne söyledim

İspanya Başbakanı'nın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

TRUMP'A YÜZDE 5 CEVABI

Sanchez, ABD Başkanı Trump ile NATO kapsamında yaşanan savunma harcamaları anlaşmazlığına değindi. Türkiye'deki NATO Zirvesi'nde İspanya'nın GSYİH'sının yüzde 5'ini savunmaya ayırmayacağını Trump'a söylediklerini belirten Sanchez, NATO Genel Sekreteri ile anlaşmaya vardıklarını anlattı:

"Biz, Ankara'da ABD Başkanı'na GSYİH'mızın yüzde 5'ini savunmaya harcamayacağımızı söylemek zorunda kaldık. Bence argümanlarımızı masaya koyduk, bir anlaşmaya varmaya çalıştık ve NATO Genel Sekreteri ile bunu başardık."

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMDAN BAHSEDİYORUZ "

Sanchez, Madrid yönetiminin uluslararası krizlerde görüşünü açıkça ifade ettiğini savunurken Gazze, İran ve Ukrayna'yı aynı açıklamada sıraladı.

"Orta Doğu'dan, İran'daki krizden, Ukrayna'dan ya da Gazze'deki Filistin soykırımından bahsetmek zorunda kaldıysak, bunu tam bir açıklıkla yaptık."

Sanchez, sözlerinin devamında herhangi bir ülkenin Madrid yönetimine baskı uygulayamayacağını savundu:

"Bu hükümet elbette hiçbir şantajı kabul etmez. Birincisi, çünkü bu bizim tarzımız değil, ikincisi ise saklayacak hiçbir şeyimiz olmadığı için."

İspanya Başbakanı Sanchez Türkiyedeki NATO Zirvesinde yaşananları anlattı! Trumpın yüzüne söyledim
Başlık Resmiİspanya Başbakanı Sanchez Türkiyedeki NATO Zirvesinde yaşananları anlattı! Trumpın yüzüne söyledim

TÜRKİYE'DEKİ NATO ZİRVESİNİ ANLATTI

Sanchez, eşinin pasaportuna el konulması nedeniyle Türkiye'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılamadığına da değindi. Yaşananların İspanya dışında da dikkat çektiğini belirten Sanchez şu ifadeleri kullandı:

"Bana bu konularla ilgili sorular sorulduğunda, örneğin eşimin davet edildiği bir zirveye, Türkiye'deki NATO Zirvesi'ne katılamaması için pasaportuna el konulduğunda, bu durum büyük ilgi çekti ve pek de olumlu bir şekilde değildi."

İspanya Başbakanı Sanchez Türkiyedeki NATO Zirvesinde yaşananları anlattı! Trumpın yüzüne söyledim
Başlık Resmiİspanya Başbakanı Sanchez Türkiyedeki NATO Zirvesinde yaşananları anlattı! Trumpın yüzüne söyledim

NETANYAHU'YU HEDEF ALDI

Sanchez, Vox lideri Abascal'ı eleştirirken, "Bugün Abascal'ı dinlerken, gümrük vergilerini alkışladığını, Elon Musk'ı alkışladığını, Netanyahu'nun soykırımını alkışladığını duyuyorum" dedi.

UKRAYNA SAVAŞININ AVRUPA'YA ETKİSİ

Ukrayna'daki savaşa da değinen Sanchez, savaşın özellikle enerji fiyatları ve yaşam maliyetleri üzerindeki etkisine işaret etti.

İspanya Başbakanı , son yıllarda İspanya'nın karşı karşıya kaldığı krizleri sıralarken, "Putin'in Ukrayna'daki savaşı ve bunun yaşam maliyetine, özellikle de enerji maliyetine yansıması" ifadelerini kullandı.

"ASKERİ ÜSLER KULLANILMAYACAK"

Trump'ın politikalarına karşı tutumunun İspanya'nın Avrupa ve dünyadaki konumuna zarar verip vermediği sorulan Sanchez, uluslararası hukuka aykırı gördükleri bir savaş için İspanya'daki askeri üslerin kullanılmasına izin vermediklerini söyledi:

"İspanya, sadece haksız olduğunu değil, aynı zamanda uluslararası hukukun sınırları dışında olduğunu düşündüğümüz bir savaş için askeri üslerin kullanılmayacağını söyledi."

Sanchez, Madrid'in tutumunun diğer Avrupa ülkelerinde de karşılık bulduğunu savunarak, "Bu durum toplumların ve başlıca Avrupa ülkelerinin kamuoyunun kendi hükümetlerinden İspanya Hükümeti'nin yaptığı gibi davranmalarını talep etmesine yol açtı" dedi.

RUSYA VE İSRAİL BAĞLANTILI AĞLARI SUÇLADI

Ceuta krizinde yayılan dezenformasyona da değinen Sanchez, Avrupa Komisyonu Dış Eylem Servisi verilerine atıfta bulunarak Rusya ve İsrail bağlantılı ağlara yönelik suçlamasını yineledi:

"Veriler ortada, bunları ben sunmuyorum, Avrupa Komisyonu Dış Eylem Servisi tarafından sunuluyor: Ceuta kriziyle ilgili yalan haberlerin ve dezenformasyonun kaynağında olmasa da, yayılmasında ve güçlendirilmesinde Rusya ve İsrail ile bağlantılı ağların rol oynadığı."

Sanchez, ABD'deki aşırı sağcı düşünce kuruluşlarının da söz konusu sürece dahil olduğunu savundu.

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