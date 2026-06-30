İspanya’da hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında pasaportuna el konulan Başbakan Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez gözünü Ankara’ya çevirdi. Gomez, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tarihi NATO Liderler Zirvesi’nde eşine eşlik edebilmek amacıyla mahkemeden özel yurt dışına çıkış izni talep etti.

İspanyol basınına göre, İspanya Başbakanı pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez avukatı aracılığıyla nöbetçi mahkemeye resmi bir başvuru yaptı.

Dilekçede, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacak lider eşlerinin resmi olarak davetli olduğu hatırlatıldı. Gomez, hem bu zirvede Başbakan Pedro Sanchez'in yanında yer alabilmek hem de hemen ardından kızının Londra'da gerçekleştirilecek mezuniyet törenine katılabilmek için 7-10 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak geçici bir yurt dışı izni verilmesini istedi.

Pasaportuna el konulan İspanya Başbakanı’nın eşi mahkemeye dilekçe yazdı! Ankara’daki NATO Zirvesine gitmem lazım

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA PASAPORTUNA EL KONULMUŞTU

Begona Gomez, İspanya yakın tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olarak kayıtlara geçmiş durumda. Hakkında "nüfuzunu kötüye kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevi suistimal" gibi dört ayrı ağır suçlama bulunan Gomez için soruşturmayı yürüten Hakim Juan Carlos Peinado, geçtiğimiz hafta kritik bir karara imza atmıştı.

Hakimin "ülkeden kaçma şüphesi" gerekçesiyle ihtiyati tedbir kararı almasının ardından Begona Gomez, 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye teslim etmek zorunda kalmıştı.

Hukuki süreç başlamadan önce resmi heyetlerle seyahat edebilen Gomez, son olarak iki ay önce Başbakan Sanchez'e Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyarette eşlik etmişti.

Pasaportuna el konulan İspanya Başbakanı’nın eşi mahkemeye dilekçe yazdı! "Ankara’daki NATO Zirvesi'ne gitmem lazım"

EMİNE ERDOĞAN’IN DAVETİYESİ MAHKEMEYE SUNULDU

Hakkında "ülkeden kaçma şüphesi" bulunduğu gerekçesiyle pasaportuna el konulan Begona Gomez’in, avukatı aracılığıyla Madrid mahkemesine sunduğu resmi izin dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

Seyahatin amacı; İspanya Başbakanı’na kişisel ve resmi olarak eşlik ederek Ankara’da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde resmi İspanyol heyetinin parçası olmaktır.”

Gomez'in avukatları, seyahatin tamamen resmi bir protokol çerçevesinde gerçekleşeceğini ispat etmek adına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından Begoña Gómez’e gönderilen resmi zirve davetiyesini de dilekçeye ek olarak mahkemeye sundu.

"GÜVENLİK EKİBİYLE OLACAĞI İÇİN YERİ HER AN BİLİNECEK"

Savunma tarafı, Gomez'in yurt dışına çıktığında kaçma ihtimalinin bulunmadığını gerekçelendirirken, emniyet tedbirlerine atıfta bulunarak dilekçede şu savunmayı yaptı:

"Müvekkilimiz, tüm yolculuklarında Başbakan’a eşlik eden İspanya Başbakanlığı güvenlik ekibiyle birlikte hareket edecektir. Bu koruma çemberi ve devlet protokolü nedeniyle kendisinin yeri her an net bir şekilde bilinecektir."

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