TOKİ Adıyaman Gölbaşı konut belirleme kurası, canlı yayında gerçekleştirildi. Kura çekimini takip edemeyen hak sahipleri, sonuçları nasıl öğrenebileceklerini sorguluyor. Peki, TOKİ Adıyaman Gölbaşı konut belirleme kura sonuçları nasıl öğrenilir? Gölbaşı konut sözleşmeleri ne zaman imzalanacak?

Adıyaman Gölbaşı 270 – 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında hak sahiplerine, Adıyaman Gölbaşı Yukarı Çöplü Mahallesi 272 Adet Konut Projesi ve Adıyaman Gölbaşı 16 Konut Projesi’nde konut belirleme kurası 09 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

TOKİ'nin resmi duyurularına göre çekilişler kurumun YouTube hesabından canlı olarak izlenebiliyor. Kura sonuçları ve konut belirleme listelerine ilişkin resmi belgelerin de çekilişlerin ardından TOKİ tarafından paylaşılacak.

SÖZLEŞME İMZALAMA TARİHLERİ

Konut belirleme kurasından sonra hak sahipleri ile Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri; 21 – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş.’nin Adıyaman / Gölbaşı Şubesi aracılığıyla gerçekleştirilecek.

TOKİ Adıyaman Gölbaşı konut belirleme kura sonuçları açıklandı (Kura sonuçları sorgulama)

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Konutlar, %10 peşinat bedeli ve 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecek.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacak. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay tarihi itibariyle başlatılacak. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacak.

CAYMA HAKKI

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

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