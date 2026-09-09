Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı biletleri satışta: Fiyatlar belli oldu

Süper Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 14 Eylül Pazartesi akşamı Fenerbahçe ile taraftarı önünde oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Müsabakanın biletleri satışa sunuldu.

Gaziantep FK, son maçında Göztepe'yi 4-2 yendi.

EN UCUZ BİLET 2 BİN 227 TL

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın bilet fiyatları ev sahibi takım için 2 bin 227 TL ile 7 bin 227 TL arasında belirlenirken, Fenerbahçe taraftarı için misafir tribün bilet fiyatları ise 2 bin 850 TL oldu.

Taraftarların, BiletiniAl Dijital kartlarına www.biletinial.com adresinden ve Millet Bahçesi'nde bulunan Gaziantep FK BiletiniAl noktasından biletlerini temin edebileceği belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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