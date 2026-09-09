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Spor

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı biletleri satışta: Fiyatlar belli oldu

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Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı biletleri satışta: Fiyatlar belli oldu
Fotoğraf Başlığı Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı biletleri satışta: Fiyatlar belli oldu

Süper Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 14 Eylül Pazartesi akşamı Fenerbahçe ile taraftarı önünde oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Müsabakanın biletleri satışa sunuldu.

Gaziantep FK, son maçında Göztepe'yi 4-2 yendi.
Başlık ResmiGaziantep FK, son maçında Göztepe'yi 4-2 yendi.

EN UCUZ BİLET 2 BİN 227 TL

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın bilet fiyatları ev sahibi takım için 2 bin 227 TL ile 7 bin 227 TL arasında belirlenirken, Fenerbahçe taraftarı için misafir tribün bilet fiyatları ise 2 bin 850 TL oldu.

Taraftarların, BiletiniAl Dijital kartlarına www.biletinial.com adresinden ve Millet Bahçesi'nde bulunan Gaziantep FK BiletiniAl noktasından biletlerini temin edebileceği belirtildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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