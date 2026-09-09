Gürcistan’ın Batum Havalimanı’ndan Ordu-Giresun Havalimanı’na gitmek üzere havalanan iki kişilik özel uçak, motor arızası nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı açıklarında denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde tespit ettikleri uçaktaki 2 kişiyi sağ ve bilinci açık şekilde kurtardı. Kazazedeler, tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Batum’dan Ordu-Giresun Havalimanı’na seyir halinde olan Aerospool WT-9 Dynamic tipi hafif spor uçakta uçuş sırasında teknik arıza meydana geldi. Pilot, bunun üzerine Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş gerçekleştirdi.

Gürcistan’dan havalanan uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı

2 KİŞİ SAĞ VE BİLİNCİ AÇIK KURTARILDI

Olayın bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sonucu uçak deniz yüzeyinde bulundu ve içerisindeki 2 kişi kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın motor arızası nedeniyle denize acil iniş yaptığının Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne (AAKKM) bildirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurlarının uçağı deniz yüzeyinde tespit ettiği ve uçaktaki 2 kişinin sağ ve bilinci açık olarak kurtarıldığı ifade edildi.

Gürcistan’dan havalanan uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı

KAZAZEDELER HASTANEYE KALDIRILDI

Sahil Güvenlik ekiplerince uçaktan çıkarılan 2 kişi kıyıya ulaştırıldı. Tedbir amacıyla ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kişilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Daha önce edinilen bilgilere göre uçakta bulunan kişilerin Belçika vatandaşı Christian Peiffer ve Vleselarer Verner olduğu öğrenilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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