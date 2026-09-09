İsviçre'deki hidroelektrik santralinde patlama! İki kişi ağır yaralandı
İsviçre'nin Ticino Kantonu'na bağlı Piotta kasabasındaki Ritom Hidroelektrik Santrali'nde patlama meydana geldi. Devreye alma testi sırasında yaşanan kazada iki kişi ağır yaralanırken tesisin bir bölümü hasar gördü.
Piotta'da yapımı devam eden yeni Ritom Hidroelektrik Santrali'nin şantiyesinde çarşamba sabahı patlama meydana geldi. Ticino Kanton Polisi, olayın ardından santralde geniş çaplı operasyon başlatıldığını açıkladı.
Bölgeye kurtarma ekiplerinin yanı sıra Rega'ya ait bir helikopter sevk edildi. Polis, iki kişinin ağır yaralandığını doğruladı.
TRANSFORMATÖR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
İlk bilgilere göre patlamanın, santralin devreye alma testleri sırasında bir transformatörde meydana gelen elektriksel sorundan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
Olayın hemen ardından şantiyede çökme yaşandığı yönünde bilgiler de gündeme gelirken, patlamada tesisin bir bölümünün hasar gördüğü açıklandı.
350 MİLYON İSVİÇRE FRANGLIK PROJE
Yeni Ritom Hidroelektrik Santrali'nin yatırım değerinin yaklaşık 350 milyon İsviçre frangı olduğu belirtildi. İnşaat çalışmalarının sürdüğü santralin 2027 yılında açılarak devreye alınması planlanıyor.