Turgutluspor'un yeni teknik direktörü gündem oldu! Zeynep Mestan kimdir, kaç yaşında?

Turgutluspor’da teknik direktörlük görevine Zeynep Mestan getirildi. Kulüp binasında düzenlenen törende sözleşme imzalayan Mestan, kırmızı-siyahlı ekibin tarihindeki ilk kadın teknik direktör oldu. Peki, Turgutluspor'un yeni teknik direktörü Zeynep Mestan kimdir, kaç yaşında?

Zeynep Mestan, 30 Temmuz 2004’te İzmir’in Bornova ilçesinde dünyaya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre Mestan'ın futbolculuk geçmişi de var. Mestan'ın futbol kariyeri 2019 yılında Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor'la başladı.

3 Aralık 2021’de Konak Belediye Spor’a, 3 Mart 2022’de Bornova Hitab Spor’a transfer olmuştur. 23 Mart 2023’te Soma Zafer Spor ve Gençlik’e katılan Mestan, aynı yılın 25 Eylül tarihinde Bornova Genç Yıldızlar Spor’a geçmiştir.

1 Kasım 2024’te Bornova Hitab Spor’a dönen Mestan, görseldeki son lisans kaydına göre 10 Ocak 2025’te yeniden Bornova Genç Yıldızlar Spor’a transfer olmuştur.

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