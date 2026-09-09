Sabaha kadar çalışan kalfasını kamerada izledi! Taksitle sattığı motosikleti hediye etti

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, ustası dükkandan ayrıldıktan sonra sorumluluk alarak gece saat 01.30'a kadar tek başına çalışmaya devam eden 16 yaşındaki kalfa Yiğit Berat Özen, hayatının sürprizini yaşadı. Kalfasının fedakarca mesai yaptığını güvenlik kamerasından tesadüfen gören usta Burak Kılıçer, gencin kendisinden taksitle satın aldığı motosikletin tüm borcunu silerek aracı ona doğum günü hediyesi olarak verdi. Baba-oğul gibi olduklarını belirten ikilinin bu yürek ısıtan dayanışması izleyenleri duygulandırdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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