Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem Videoları

Sabaha kadar çalışan kalfasını kamerada izledi! Taksitle sattığı motosikleti hediye etti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Kaydet

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, ustası dükkandan ayrıldıktan sonra sorumluluk alarak gece saat 01.30'a kadar tek başına çalışmaya devam eden 16 yaşındaki kalfa Yiğit Berat Özen, hayatının sürprizini yaşadı. Kalfasının fedakarca mesai yaptığını güvenlik kamerasından tesadüfen gören usta Burak Kılıçer, gencin kendisinden taksitle satın aldığı motosikletin tüm borcunu silerek aracı ona doğum günü hediyesi olarak verdi. Baba-oğul gibi olduklarını belirten ikilinin bu yürek ısıtan dayanışması izleyenleri duygulandırdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İDDİALARA SON NOKTA!
İDDİALARA SON NOKTA!
Elektrikli araç sahiplerini rahatlatan açıklama
YANGINLARDA SON DURUM!
YANGINLARDA SON DURUM!
Antalya’da can kaybı, Adana’da 835 tahliye
YAPTIRDIĞI MASAJ SONU OLDU
YAPTIRDIĞI MASAJ SONU OLDU
Boyun kütletme ölümle sonuçlandı, şüpheli tutuklandı!
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR...
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR...
OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları
TERK EDENE 1,7 MİLYON TL!
TERK EDENE 1,7 MİLYON TL!
İsveç’te göçmenlere “geri dön” teşviki
'TRUMP'IN YÜZÜNE DEDİM'
'TRUMP'IN YÜZÜNE DEDİM'
Sanchez Türkiye'deki zirvede yaşananları anlattı!
YANGININ ALTINDAN VAHŞET ÇIKTI
YANGININ ALTINDAN VAHŞET ÇIKTI
Karı kocayı öldürüp evi ateşe vermişler
KEREM'İN YENİ MAAŞI
KEREM'İN YENİ MAAŞI
UEFA uyardı, kriz çıkaran sözleşme değişti
'SADECE 12 ÜLKE YAPABİLDİ'
'SADECE 12 ÜLKE YAPABİLDİ'
Fransızlar Türkiye'nin yeni üssünü mercek altına aldı!
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
DOĞALGAZIN ARDINDAN PETROL!
DOĞALGAZIN ARDINDAN PETROL!
Karadeniz'de çalışmalar başlıyor
ÜLKEYİ SEL YUTTU!
ÜLKEYİ SEL YUTTU!
Kanalizasyonlar taştı, araçlar böyle sürüklendi
LÜKS PAYLAŞIMLAR İNCELENİYOR!
LÜKS PAYLAŞIMLAR İNCELENİYOR!
Gürlek'ten 'Vanlı Kara Haydar' açıklaması
İLK 11'DEN 10'UNU BELİRLEDİ
İLK 11'DEN 10'UNU BELİRLEDİ
Italiano'nun Erzurumspor FK maçı planı
4 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU!
4 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU!
Şanlıurfa’daki feci kazada ağır bilanço
ADLİ TIP’TAN KRİTİK RAPOR ÇIKTI
ADLİ TIP’TAN KRİTİK RAPOR ÇIKTI
Hemşireye tükürdü, iğne yapıldı, öldü
GETİRİDE ALTINI İKİYE KATLADI!
GETİRİDE ALTINI İKİYE KATLADI!
Bir yıllık yükseliş %47’ye ulaştı
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
Marsilya’nın eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
HELALLİK İSTEYEREK VEDA ETMİŞ
HELALLİK İSTEYEREK VEDA ETMİŞ
Vefatının ardından o konuşması yürek burktu
'ANLAŞMA DEVREYE GİRECEK'
'ANLAŞMA DEVREYE GİRECEK'
Pakistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren savaş açıklaması!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Milan Skriniar, Roma maçı öncesi meydan okudu: Fenerbahçe kazanmak için oynar
Skriniar meydan okudu: F.Bahçe kazanmak için oynar
Kaydet
Sporting-Galatasaray maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri
Sporting-Galatasaray maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri
Kaydet
Polis, öğretmen, doktor... İşte OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları
Polis, öğretmen, doktor... İşte OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.