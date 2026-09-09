Görüntüler polisi harekete geçirdi! Sokak ortasında silah sıkan şüpheli gözaltında

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Elazığ'ın en işlek noktalarından İzzetpaşa Mahallesi Gazi Caddesi'nde sabaha karşı elindeki av tüfeğiyle sokak ortasında havaya ateş açarak paniğe neden olan şahıs, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerinin ardından polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Çevredeki vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan E.A. isimli şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Elazığ Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIElazığ

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