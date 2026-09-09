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Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu

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Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu

Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasında Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubat’ın hikayesini anlatan "Aşk ve Taht" ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tarihi karakteriyle ön plana çıkan dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusuna dair detaylar...

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Sekiz yıllık esaretin ardından tahta uzanan Alaeddin Keykubat’ın geçmişte yaşadığı ihanetlerle hesaplaşmasını konu alan "Aşk ve Taht", bir hükümdarın iktidara giden yolculuğuna odaklanıyor. Aşkın ve iktidar arzusunun iç içe geçtiği hikâyede, güven ve sadakat kavramları da önemli bir yer tutuyor. Alaeddin Keykubat’ın hem kişisel hesaplaşmaları hem de hükümdarlık mücadelesi, dizinin ana eksenini oluşturuyor.

İlk bölümü öncesinde dizinin oyuncu kadrosu ve tarihi karakterlere hayat verecek isimler de merak ediliyor. Peki, Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor? İşte Aşk ve Taht dizisinin oyuncuları, karakterleri ve konusuna dair detaylar…

AŞK VE TAHT DİZİSİ OYUNCULARI

Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu
Başlık ResmiAşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu

Sultan Alaeddin Keykubat (Akın Akınözü)

Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğlu. Zindanın karanlığından tahtın ihtişamına uzanan bir deha; savaşçı kadar sanatkâr, ketum kadar zeki bir hükümdar. Sekiz yıllık esaret onu yalnızca bilemekle kalmamış, sabrın gerçek anlamını da öğretmiştir. Ancak taht kadar zorlu bir imtihan daha onu bekliyor: Destina, ya da bilinen adıyla Hunad Hatun.

Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu
Başlık ResmiAşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu

Destina (Merjem Šiljak)

Kalonoros (Alanya) Kalesi'nin hakimi Kir Vard'ın kızı ve tahtın tek varisi. Kılıcı kadar zekasıyla da öne çıkan güzelliği kadar diplomasisiyle de nam salan bir kadın. Kalbi ile aklının, Alaeddin'in adaleti ve aşkı arasında sıkışacağı bir yolculuğa çıkacak.

Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu
Başlık ResmiAşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu

Melike Hüma (Simay Barlas)

Selçuklu hanedanına mensup, Tuğrulşah'ın kızı. Yıllardır sessizce taşıdığı büyük bir aşkla Alaeddin'e bağlı, asil ve gururlu bir hanedan kadını. Güçlü duruşunun ardında tek bir korku saklı: Alaeddin'i kaybetmek.

Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu
Başlık ResmiAşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu

Ümmühan Hatun (Ayça Bingöl)

Alaeddin'in annesi, Selçuklu hanedanının kudretli ulu hatunu. Devletin bekasını her şeyin, hatta evladının mutluluğunun bile üstünde tutan bir kadın. Kontrol edemediği Destina'yı en büyük tehdit olarak gören Ümmühan Hatun, sessiz ama yıkıcı hamleleriyle haremde fırtınalar koparacak.

Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu
Başlık ResmiAşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu

Ayaba (Cem Bender)

Kölelikten yetişip Selçuklu Devleti'nin en güçlü emirlerinden biri hâline gelmiş, makam düşkünü ve kurnaz bir siyaset ustası. Devleti de, Alaeddin'i de kendi avucunda tutabilmek için sarayın derinliklerinde sessiz bir ağ örmüştür.

Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu
Başlık ResmiAşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu

Andreas (Halil İbrahim Ceyhan)

Küçük yaşta ailesinden koparılıp bir Hristiyan şövalye tarikatınca yetiştirilmiş güçlü bir savaşçı. Kendi geçmişinin gerçeğinden habersiz olan Andreas, Türklere karşı beslediği köklü düşmanlıkla Kir Vard'ın Selçuklulara karşı en tehlikeli kozlarından biri olacak.

Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu
Başlık ResmiAşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu

Celaleddin (Ferit Kaya)

Alaeddin'in üvey kardeşi. Bizanslı annesi yüzünden yıllarca dışlanmışlığın acısıyla büyümüş, hırslı, acımasız ve tez canlı bir melik. Alaeddin'in tahtına göz diken Celaleddin, bu uğurda hiçbir yoldan geri durmayacak.

Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu
Başlık ResmiAşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu

Nurcihan (Ceren Benderlioğlu)

Sarayda "Abla Hatun" olarak anılan, keskin zekasıyla nam salmış bir siyaset ustası. Öz kardeşi Celaleddin'i tahta oturtabilmek için sarayın gölgelerinde sessiz ittifaklar kuruyor.

Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu
Başlık ResmiAşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu

Kutluboğa (Emrah Altıntoprak)

Anadolu Selçuklu Devleti'nin veziri

Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu
Başlık ResmiAşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu

Efendi Vard (Murat Serezli)

Destina ve Arakel'in babası, aşılmaz Kalonoros (Alanya) Kalesi'nin hakimi. Sabrı kadar zekası, zekası kadar kurnazlığıyla bilinen bir siyaset adamı.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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