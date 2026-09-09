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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Fenerbahçe dev projeyi açıkladı: Her yıl 25 milyon euro kazandıracak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Fenerbahçe dev projeyi açıkladı: Her yıl 25 milyon euro kazandıracak

Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, kapasiteyi 64 bin kişiye çıkaracak stadyum projesiyle ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Dolmabahçe’de geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Yıldırım ve yöneticilerin, stadın modernize ediip büyütülmesi konusunda projenin tüm detaylarını paylaştığı ve gerekli adımın atılması konusunda onay aldığı belirtildi.

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Fenerbahçe, izin sürecinin tamamlanmasıyla başlanacak stadyum projesine dair bilgilendirme yaptı. Kale arkalarında yeni tribünlerin inşaatı ve 52 loca yapılması planlanırken, Maraton ve Fenerium tribünlerine de ilave yapılmasıyla kapasitenin 64 bine çıkarılacağı aktarıldı. Yaklaşık 50 milyon euro maliyetle tamamlanacak proje sonunda kulübün tahmini yıllık gelir artışının 25 milyon euro olacak.

Başlık ResmiŞükrü Saraçoğlu Stadyumu Yenileme Projesi
Başlık ResmiBaşlık ResmiŞükrü Saraçoğlu Stadyumu Yenileme Projesi

STAT MİMARI YAPISINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Başkanımızın Aziz Yıldırım’ın seçim döneminde ortaya koyduğu Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için hazırlanan dev proje tamamlandı.

Geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Stadımızın modernize edilmesi ve büyütülmesi konusunda projenin tüm detaylarını paylaşarak gerekli adımın atılmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 5 Eylül'de Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un başkanları ve yöneticileriyle görüşmüştü.
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 5 Eylül'de Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un başkanları ve yöneticileriyle görüşmüştü.

Fenerbahçe’mizin kentsel hafızayı koruyan yerinde yenileme vizyonu doğrultusunda gerekli izin sürecinin ivedi şekilde tamamlanmasıyla startı verilecek proje, stadyumun mimari yapısında köklü değişiklikler içeriyor.

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İlk etapta temel inşaat çalışmasına başlanacak projede planlamaya göre; çelik imalatların siparişi verilecek ve ardından betonarme imalatı bittikten sonra çelik ayaklar yerleştirilecek. Çalışmaların en önemli aşamalarından biri olan stadın çatısının yükseltilmesi kapsamında mevcut çatı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.

Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarında yeni tribünlerin inşaatı ve buraya ilave 52 loca yapılması planlanırken, Maraton ve Fenerium olarak adlandırılan tribünlerimize de ilave yapılmasıyla kapasite artırılmış olacak.

Yaklaşık 50 milyon euro maliyetle Kadıköy’ün kalbinde yer alan Stadımızın kapasitesi sürecin sonunda 64 bine çıkarken; kulübümüzün tahmini yıllık gelir artışının, mevcut gelirlerimize ilave olarak yaklaşık 25 milyon euro olması planlanıyor.

Kapasite artışının ardından son bir adım olarak stadın dış kaplama süreci başlayacak ve böylelikle mabedimizin iç atmosferinde tam akustik sağlanmış olacak."

Aziz Yıldırım, 7 Haziran'da yapılan seçim sonucu yeniden Fenerbahçe Başkanı olmuştu.
Başlık ResmiAziz Yıldırım, 7 Haziran'da yapılan seçim sonucu yeniden Fenerbahçe Başkanı olmuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ UYGUN BULDU"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, "Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasite artışı projelerini tamamlamış bulunmaktayız. Projemizi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun bularak bütün Fenerbahçe camiasını sevindirmiştir. Zatıâline teşekkürlerimizi arz ederiz. İnşaatı yaparken maçlarımız stadımızda oynanabilecektir, ancak çatı yükseltilirken tahminen birkaç maçı başka statta oynayabiliriz. İnşaat süremiz iş programına göre 12 aydır. Sezon bitiminde belli seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz. İnşaatın yaklaşık maliyeti 50 milyon eurodur. Daha önce stadımızı inşa ederken “Kendi imkânlarımızla yaptık” cümlesini nasıl gururla söylediysek, sponsorlarımızın destekleriyle kulübümüzün mevcut bütçesine yük getirmeden, yine kapasiteyi artırarak modernleştirirken de kendimiz yapacağız. İnşaatın tamamlanmasından sonra tahmini yıllık gelir artışımız, mevcut gelirlerimize ilave olarak yaklaşık 25 milyon Euro olacaktır. Bu projemize izin vererek desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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