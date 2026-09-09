2. Dünya Savaşı sonrası ABD'de bir ilk! Kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 100

ABD'nin kamu borcu tarihi zirvesinde. ABD Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) verilerine göre, ülkenin kamu borcunun milli gelire oranı, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde ilk kez yüzde 100 seviyesine kadar çıktı.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ABD'nin borçları günden güne artıyor. Orta Doğu'da ki savaş tüm dünyayı etkilediği gibi ABD'yi de olumsuz bir şekilde etkilerken, ülkenin kamu borcu alarm veren seviyelere geldi. ABD Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) verilerine göre, ABD kamusal borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı tarihi zirvesinde.

KAMU BORCU 2. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE İLK KEZ YÜZDE 100 SEVİYESİNDE

ABD’nin kamu borcunun milli gelire oranı, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde ilk kez yüzde 100 seviyesine ulaştı. 2. Dünya Savaşı’nın hemen ardından yüzde 100’ün üzerini gören borçluluk oranı, 1970’lerdeki dip seviyelerinin ardından düzenli bir artış trendine girerek, 2020’lerde yeniden yüzde 100 eşiğine dayanmıştı. Savaş sonrası dönemde ekonomik büyüme ve mali disiplinle birlikte, borç oranları gerilemişti. 1970’lerin ortasında ise yüzde 25’in altına kadar düştü. 2008 küresel finans krizi ve 2020’deki Kovid-19 salgını sonrası uygulanan genişlemeci mali politikalarla yeniden yükselişe geçti.

2. Dünya Savaşı sonrası ABDde bir ilk! Kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 100

PİYASALAR ABD'NİN MALİYE POLİTİKASINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Gittikçe büyüyen ABD'nin kamu borcu küresel finans piyasalarını olumsuz bir şekilde etkiliyor. Artan bütçe açıkları ve borçlanma maliyetleri, ABD’nin borç servis yükünü artırırken küresel piyasalarda risk ve oynaklık üzerinde baskı oluşturuyor. Piyasalar ise ABD’nin maliye politikasının sürdürülebilirliğini ve borç tavanı tartışmalarını yakından takip ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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