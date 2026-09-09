Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

2. Dünya Savaşı sonrası ABD'de bir ilk! Kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 100

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
2. Dünya Savaşı sonrası ABD'de bir ilk! Kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 100

ABD'nin kamu borcu tarihi zirvesinde. ABD Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) verilerine göre, ülkenin kamu borcunun milli gelire oranı, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde ilk kez yüzde 100 seviyesine kadar çıktı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ABD'nin borçları günden güne artıyor. Orta Doğu'da ki savaş tüm dünyayı etkilediği gibi ABD'yi de olumsuz bir şekilde etkilerken, ülkenin kamu borcu alarm veren seviyelere geldi. ABD Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) verilerine göre, ABD kamusal borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı tarihi zirvesinde.

ÖNERİLEN HABERLER
Apple
EKONOMİ

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu Duo! Fiyatı belli oldu

KAMU BORCU 2. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE İLK KEZ YÜZDE 100 SEVİYESİNDE

ABD’nin kamu borcunun milli gelire oranı, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde ilk kez yüzde 100 seviyesine ulaştı. 2. Dünya Savaşı’nın hemen ardından yüzde 100’ün üzerini gören borçluluk oranı, 1970’lerdeki dip seviyelerinin ardından düzenli bir artış trendine girerek, 2020’lerde yeniden yüzde 100 eşiğine dayanmıştı. Savaş sonrası dönemde ekonomik büyüme ve mali disiplinle birlikte, borç oranları gerilemişti. 1970’lerin ortasında ise yüzde 25’in altına kadar düştü. 2008 küresel finans krizi ve 2020’deki Kovid-19 salgını sonrası uygulanan genişlemeci mali politikalarla yeniden yükselişe geçti.

2. Dünya Savaşı sonrası ABDde bir ilk! Kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 100
Başlık Resmi2. Dünya Savaşı sonrası ABDde bir ilk! Kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 100

PİYASALAR ABD'NİN MALİYE POLİTİKASINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Gittikçe büyüyen ABD'nin kamu borcu küresel finans piyasalarını olumsuz bir şekilde etkiliyor. Artan bütçe açıkları ve borçlanma maliyetleri, ABD’nin borç servis yükünü artırırken küresel piyasalarda risk ve oynaklık üzerinde baskı oluşturuyor. Piyasalar ise ABD’nin maliye politikasının sürdürülebilirliğini ve borç tavanı tartışmalarını yakından takip ediyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
Numune sonuçları açıklandı, denize girmek yasaklandı
"100 SAVAŞ UÇAĞI NE YAPIYORDU?"
Mısır semalarındaki Türk rüzgârı İsrail’i tedirgin etti
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
Cumhurbaşkanı onayladı, F.Bahçe dev projeyi açıkladı
"HİÇBİR TEHDİT ALMADIM!"
Ayhan Aydın, Özgür Çelik’in iddialarını yalanladı
İDDİALARA SON NOKTA!
İDDİALARA SON NOKTA!
Elektrikli araç sahiplerini rahatlatan açıklama
YANGINLARDA SON DURUM!
YANGINLARDA SON DURUM!
Antalya’da can kaybı, Adana’da 835 tahliye
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR...
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR...
OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları
'KARŞILIK VEREBİLİRİZ'
'KARŞILIK VEREBİLİRİZ'
Yunan bakandan Türkiye'ye skandal tehdit
G.SARAY'DAN 30 MİLYON EURO
G.SARAY'DAN 30 MİLYON EURO
Transfer itirafı bizzat başkandan geldi
YAPTIRDIĞI MASAJ SONU OLDU
YAPTIRDIĞI MASAJ SONU OLDU
Boyun kütletme ölümle sonuçlandı, şüpheli tutuklandı!
'TRUMP'IN YÜZÜNE DEDİM'
'TRUMP'IN YÜZÜNE DEDİM'
Sanchez Türkiye'deki zirvede yaşananları anlattı!
'ONA GÖRE KURGUMUZU YAPTIK'
'ONA GÖRE KURGUMUZU YAPTIK'
Kartal "Tarihin en iyi Roma'sı" dedi, taktiği verdi
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
Marsilya’nın eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
TERK EDENE 1,7 MİLYON TL!
TERK EDENE 1,7 MİLYON TL!
İsveç’te göçmenlere “geri dön” teşviki
YANGININ ALTINDAN VAHŞET ÇIKTI
YANGININ ALTINDAN VAHŞET ÇIKTI
Karı kocayı öldürüp evi ateşe vermişler
'SADECE 12 ÜLKE YAPABİLDİ'
'SADECE 12 ÜLKE YAPABİLDİ'
Fransızlar Türkiye'nin yeni üssünü mercek altına aldı!
DOĞALGAZIN ARDINDAN PETROL!
DOĞALGAZIN ARDINDAN PETROL!
Karadeniz'de çalışmalar başlıyor
ÜLKEYİ SEL YUTTU!
ÜLKEYİ SEL YUTTU!
Kanalizasyonlar taştı, araçlar böyle sürüklendi
LÜKS PAYLAŞIMLAR İNCELENİYOR!
LÜKS PAYLAŞIMLAR İNCELENİYOR!
Gürlek'ten 'Vanlı Kara Haydar' açıklaması
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ABD
ABD "delinemeyen dağı" yok etmeye hazırlanıyor! Saldırı provası yaptı
Kaydet
İş yerinde kanlı kavga! Mesai arkadaşını falçatayla yaraladı
İş yerinde kanlı kavga! Mesai arkadaşını falçatayla yaraladı
Kaydet
Amca-yeğen arasındaki arazi kavgası cinayetle sonuçlandı
Amca-yeğen arasındaki arazi kavgası cinayetle sonuçlandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.