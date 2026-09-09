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İş yerinde kanlı kavga! Mesai arkadaşını falçatayla yaraladı

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İş yerinde kanlı kavga! Mesai arkadaşını falçatayla yaraladı

Samsun’da aynı iş yerinde çalışan iki kişi arasında küfürleşme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.Ç., mesai arkadaşını falçatayla sırtından ve karın boşluğundan ağır yaralarken, hayati tehlikesi bulunan G.A. yoğun bakıma kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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Samsun’da aynı iş yerinde çalışan iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Küfürleşme nedeniyle başlayan tartışmada bir kişi, mesai arkadaşını falçatayla ağır yaraladı.

TARTIŞMA KÜFÜRLEŞME YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ

Olay, Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı iş yerinde çalışan S.Ç. (24) ile G.A. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç., iş arkadaşı G.A.'yı falçata ile sırtından ve sol karın boşluğundan ağır yaraladı.

İş yerinde kanlı kavga! Mesai arkadaşını falçatayla yaraladı
Başlık Resmiİş yerinde kanlı kavga! Mesai arkadaşını falçatayla yaraladı

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan G.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan S.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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