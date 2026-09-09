Köklü geçmişi ve güçlü üretim altyapısıyla Türkiye’nin öncü markalarından AROMA, finansal ve operasyonel yeniden yapılanma çalışmalarında önemli bir aşamayı tamamlayarak başarıyla yeni bir döneme adım attı.

AROMA’nın yaklaşık iki yıldır devam eden konkordato süreci, şirketin finansal ve operasyonel yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarının ardından, AROMA’nın konkordato sürecinden kendi iradesiyle çıkma yönündeki talebi doğrultusunda, 09 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen duruşma sonucunda sona erdi. Bu önemli gelişmeyle birlikte AROMA, güçlenen yapısı ve yeni dönem hedefleriyle geleceğe daha güçlü adımlarla ilerliyor.

Konkordato sürecinden başarıyla çıkan aroma yeni döneme güvenle adım atıyor

STRATEJİK DÖNÜŞÜM VE GÜÇLENEN YAPI

AROMA, dönüşüm süreci boyunca üretim, tedarik ve ticari faaliyetlerini istikrarlı biçimde sürdürürken, finansal ve operasyonel yapısını güçlendirmeye yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, konkordato komiser heyetinin gözetiminde ve ilgili mahkemenin denetiminde yürütüldü.

Şirketin yönetim sorumluluğu, Duruk ailesini temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Duruk ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Onur Duruk tarafından doğrudan üstlenildi. Finansal ve operasyonel yeniden yapılanma adımları kararlılıkla hayata geçirilirken; verimliliğin artırılması, kurumsal yapının güçlendirilmesi, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve ticari büyümeye yönelik projeler eş zamanlı olarak sürdürüldü.

Bu dönemde müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, markaların güçlendirilmesi ve şirketin geleceğine sürdürülebilir değer katacak çalışmalar da öncelikli konular arasında yer aldı.

Konkordato sürecinden başarıyla çıkan aroma yeni döneme güvenle adım atıyor

"AROMA GELECEĞE GÜVENLE İLERLİYOR"

Köklü marka mirası, güçlü üretim kabiliyeti, geniş ürün portföyü, yetkin insan kaynağı ve iş ortaklarından aldığı güçle AROMA, yeni dönem hedefleri doğrultusunda büyümeye ve değer üretmeye devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Duruk ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Onur Duruk, sürece ilişkin ortak değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreç boyunca şirketimize duydukları güvenle yanımızda olan başta değerli çalışanlarımız olmak üzere; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, finansal kuruluşlara, tedarikçilerimize, bayilerimize, müşterilerimize ve tüm iş ortaklarımıza içtenlikle teşekkür ederiz.

Paydaşlarımızın bize olan inancı, AROMA’nın geleceğine yönelik kararlılığımızı daha da pekiştirmiştir. Şimdi önümüzde yeni hedeflere odaklandığımız güçlü bir dönem var. Üretmeye, yenilikçi ürünler geliştirmeye, pazarda değer oluşturmaya ve ‘Türkiye’nin Aroması’nı geleceğe taşımaya aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası