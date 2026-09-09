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Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde

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Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde

Eylül 2026 itibarıyla emekli maaşını bankaya taşıyarak promosyon almak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu kampanyalar yeniden gündemde. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında alabilecekleri ödemeleri karşılaştırırken yalnızca nakit promosyon tutarına değil, ek kampanyaların koşullarına da dikkat ediyor. Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada merak edilirken Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar ve kampanyaların detayları...

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Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada sorusu gündemdeyken Akbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Türkiye Finans, Garanti BBVA, Yapı Kredi, ING, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, DenizBank, Halkbank, Kuveyt Türk emekli promosyonlarının detayları araştırılmaya başlandı. İşte banka banka güncel emekli promosyonu tutarları ve Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar...

Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde
Başlık ResmiEmekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde

EMEKLİ PROMOSYONU EN YÜKSEK HANGİ BANKADA?

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Akbank 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilerine 15.000 TL'ye varan toplam promosyon sunuyor. 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlarda 12.000 TL SGK promosyonuna ek olarak 3.000 TL ek promosyon ödenirken, tutar diğer maaş dilimlerine göre değişiyor.

​​​​Maaş Tutar Aralığı​
SGK Promosyon Tutarı​Ek Promosyon TutarıToplam promosyon tutarı
​0 - 9.999 TL​5.000 TL​1.250 TL​​6.250 TL​​
​​10.000 TL - 14.999 TL8.000 TL​2.000 TL​​10.000 TL​​
​15.000 TL - 19.999 TL10.000 TL​​​2.500 TL​​12.500 TL​​
​20.000 TL ve üzeri
12.000 TL
3.000 TL​​15.000 TL​​
Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde
Başlık ResmiEmekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankadan alan veya maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. 20.000 TL ve üzerindeki emekli maaşlarında promosyon tutarı 12.000 TL olurken, 15.000-19.999 TL aralığında 10.000 TL, 10.000-14.999 TL aralığında 8.000 TL ve 0-9.999 TL aralığında 5.000 TL ödeme yapılıyor.

Maaş TutarıÖdenecek Promosyon Tutar
0 TL-9.999,99 TL5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL10.000 TL
20.000 TL ve üzeri12.000 TL
Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde
Başlık ResmiEmekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde

VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYONU

Vakıf Katılım, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 25.000 TL'ye varan ana promosyon imkanı sağlıyor. 50.000 TL ve üzerindeki maaşlarda ana promosyon 25.000 TL'ye çıkarken, 20.000-49.999 TL maaş alanlarda 21.000 TL, 15.000-19.999 TL aralığında 17.500 TL ödeme uygulanıyor.

Maaş TutarıAna Promosyon Tutarı
0 - 9.999 TL8.750 TL
10.000 - 14.999 TL14.000 TL
15.000 - 19.999 TL17.500 TL
20.000 - 49.999 TL21.000 TL
50.000 TL ve Üzeri25.000 TL
Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde
Başlık ResmiEmekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 32.000 TL'ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül fırsatı sunuyor.

Maaş TutarıSGK Promosyon Tutarı2 Adet Fatura Otomatik Ödeme Talimatı Ek Promosyon TutarıYedek Hesap Bonus TutarıTek Seferde 5.000 TL Kredi Kartı HarcamasıEmekli Yakını Nakit Ödülü (500 TL x 10, Toplam 5.000 TL)Toplam Promosyon Tutarı
9.999 TL ve Altı5.000 TL5.000 TL2.000 TL1.000 TL5.000 TL18.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL8.000 TL7.000 TL2.500 TL1.000 TL5.000 TL23.500 TL
15.000 TL - 19.999 TL10.000 TL8.000 TL3.000 TL1.000 TL5.000 TL27.000 TL
20.000 TL ve Üzeri12.000 TL10.500 TL3.500 TL1.000 TL5.000 TL32.000 TL

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yararlanabildiği kampanyada toplam avantaj, sunulan ek ödül ve kampanya koşullarına bağlı olarak 32.000 TL'ye kadar yükseliyor.

Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde
Başlık ResmiEmekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti BBVA'nın 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli emekli kampanyasında toplam promosyon ve ödül tutarı 25.000 TL'ye kadar çıkıyor. Banka, 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak harcamaya 6.000 TL, Avans Hesap kullanımına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere 10.000 TL'ye kadar ek bonus fırsatı sunuyor.

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Eylül 2026’dır.

Emekli Maaş AralığıNakit Promosyon Tutarı
10.000 TL'ye kadar6.250 TL
10.000 – 15.000 TL10.000 TL
15.000 – 20.000 TL12.500 TL
20.000 TL ve üzeri15.000 TL
Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde
Başlık ResmiEmekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

Tüm Emeklilere 30.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

Aylık Net Maaş TutarıMaaş Promosyon TutarıFatura Talimatı¹Kredi Kartı Harcaması²Dijital Aktiflik³Mobil Üzerinden Müşteri AçılışıToplam Promosyon
0 - 9.999 TL6.250 TL2.000 TL2.000 TL2.000 TL3.000 TL15.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL10.000 TL3.000 TL3.000 TL2.000 TL3.000 TL21.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL12.500 TL4.000 TL4.000 TL2.000 TL3.000 TL25.500 TL
20.000 TL ve üzeri15.000 TL5.000 TL5.000 TL2.000 TL3.000 TL30.000 TL

19 Eylül 2025 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşteriler 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.

Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde
Başlık ResmiEmekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde

ING EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 32.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu.

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

Aylık Net Maaş TutarıKoşulsuz Promosyon TutarıEk PromosyonToplam Promosyon
4 OFT İçin Fatura Başına (1.000 TL)Turuncu Hesap (100.000 TL)İhtiyaç Kredisi (75.000 TL)Banka Kartı ile Harcamalarda İade (5.000 TL’ye 500 TL)ING Mobil'den Yeni Müşterilere Özel
0 TL - 9.999 TL6.250 TL4.000 TL3.500 TL3.500 TL4.000 TL2.000 TL23.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL10.000 TL4.000 TL3.500 TL3.500 TL4.000 TL2.000 TL27.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL12.500 TL4.000 TL3.500 TL3.500 TL4.000 TL2.000 TL29.500 TL
20.000 TL ve üzeri15.000 TL4.000 TL3.500 TL3.500 TL4.000 TL2.000 TL32.000 TL
Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde
Başlık ResmiEmekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

İş Bankası, SGK emeklilerine 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunarken ek promosyonlarla toplam avantajı 25.000 TL'ye kadar çıkarıyor. Kampanyadan yeni maaşını İş Bankası'ndan almaya başlayanların yanı sıra halihazırda maaşını bankadan alan ve 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında taahhüt veren veya taahhüdünü yenileyen emekliler de yararlanabiliyor.

Aylık Net Maaş TutarıKoşulsuz Nakit Promosyon Tutarı*Koşullu Ek PromosyonToplam
İki Yeni Fatura Talimatına 1.000 TL MaxiPuan**Toplamda 9.000 TL ve üzeri alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterilerimize 9.000 TL MaxiPuan***
0 TL - 9.999 TL6.250 TL1.000 TL9.000 TL16.250 TL
10.000 - 14.999 TL10.000 TL1.000 TL9.000 TL20.000 TL
15.000 - 19.999 TL12.500 TL1.000 TL9.000 TL22.500 TL
20.000 TL ve üzeri15.000 TL1.000 TL9.000 TL25.000 TL
Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde
Başlık ResmiEmekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

QNB Finansbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 20.000 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor. 20.000 TL ve üzerindeki aylık net maaş için promosyon 20.000 TL olurken, 15.000-19.999 TL maaş alanlara 16.500 TL, 10.000-14.999 TL maaş alanlara 13.500 TL ve 0-9.999 TL maaş alanlara 8.500 TL ödeme yapılıyor.

Aylık Net Maaş TutarıMaaş Promosyon Tutarı
0-9999 TL8,500TL
10.000 TL- 14.999 TL13,500TL
15.000 TL -19.999 TL16,500TL
20.000 TL ve üzeri20,000TL
Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde
Başlık ResmiEmekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Promosyon Tutarları ve Maaş Aralıkları

Aylık Net Maaş Tutarı

Maaş Promosyon TutarıVadesiz HesapKredi Kartı(Bonus)

Sigorta

KMH2 Fatura TalimatıEk ToplamToplam Promosyon
0 - 9.999 TL5.0001.0005.0005.0004.0003.00018.00023.000
10.000 TL - 14.999 TL8.0001.0005.0005.0004.0003.00018.00026.000
15.000 TL - 19.999 TL10.0005.0005.0005.0004.0003.00022.00032.000
20.000 TL ve Üzeri12.0006.0005.0005.0004.0003.00023.00035.000
Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde
Başlık ResmiEmekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilere 30.000 TL’ ye Varan Nakit Promosyon

DenizBank, emeklilere 30.000 TL'ye varan toplam promosyon fırsatı sunuyor. 20.000 TL ve üzerindeki maaşlarda 12.000 TL standart promosyonun yanında KMH, iki otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımına bağlı ek ödemelerle toplam tutar 30.000 TL'ye ulaşabiliyor.

Maaş TutarıStandart PromosyonEk ÖdülToplam Promosyon
KMH2 Adet FaturaKredi Kartı Aktiflik
0 - 9.999 TL5.000 TL2.000 TL5.000 TL8.000 TL20.000 TL
10.000 - 14.999 TL8.000 TL2.000 TL6.000 TL8.000 TL24.000 TL
15.000 - 19.999 TL10.000 TL2.000 TL7.000 TL8.000 TL27.000 TL
20.000 TL ve üzeri12.000 TL2.000 TL8.000 TL8.000 TL30.000 TL
Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde
Başlık ResmiEmekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. 20.000 TL ve üzerindeki maaşlarda promosyon 12.000 TL olurken, 15.000-19.999 TL aralığında 10.000 TL, 10.000-14.999 TL aralığında 8.000 TL ödeme bulunuyor. Ayrıca SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL'nin altında olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon alabiliyor.

Brüt Maaş TutarıÖdenecek Promosyon Tutarı*
10.000 TL - 14.999,99 TL8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL10.000 TL
20.000 TL ve üzeri12.000 TL
Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde
Başlık ResmiEmekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde

KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU

Kuveyt Türk'te emekli maaşının tutarına göre temel promosyon ve ek ödüller birlikte hesaplanıyor. 20.000 TL ve üzerindeki emekli maaşlarında toplam promosyon 14.000 TL'ye ulaşırken, bu tutara 12.000 TL'lik promosyonun yanı sıra kredi kartı ve fatura talimatı üzerinden sağlanan 1.000'er TL'lik ek ödemeler dahil ediliyor.

Emeklilik Aylığı TutarıPromosyon TutarıEk PromosyonToplam Promosyon
Kredi Kartı Ek Promosyon Tutarı*Fatura Talimatı Tahsilatı Ek Promosyon Tutarı*
10.000 TL’ye kadar (10.000 TL hariç)5.000 TL1.000 TL1.000 TL7.000 TL
10.000 TL ile 15.000 TL arasında (15.000 TL hariç)8.000 TL1.000 TL1.000 TL10.000 TL
15.000 TL ile 20.000 TL arasında (20.000 TL hariç)10.000 TL1.000 TL1.000 TL12.000 TL
20.000 TL ve üzeri12.000 TL1.000 TL1.000 TL14.000 TL
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Bankaların en güncel emekli promosyonu kampanyanları hakkında bilgi almak ve kampanya geçerlilik tarihlerini öğrenmek için ilgili bankaların resmi web siteleri ve iletişim kanallarından detaylı bilgi alınması önerilmektedir.

Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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