Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada? Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar gündemde
Eylül 2026 itibarıyla emekli maaşını bankaya taşıyarak promosyon almak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu kampanyalar yeniden gündemde. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında alabilecekleri ödemeleri karşılaştırırken yalnızca nakit promosyon tutarına değil, ek kampanyaların koşullarına da dikkat ediyor. Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada merak edilirken Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar ve kampanyaların detayları...
Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada sorusu gündemdeyken Akbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Türkiye Finans, Garanti BBVA, Yapı Kredi, ING, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, DenizBank, Halkbank, Kuveyt Türk emekli promosyonlarının detayları araştırılmaya başlandı. İşte banka banka güncel emekli promosyonu tutarları ve Eylül 2026 emekli promosyonu en fazla veren bankalar...
EMEKLİ PROMOSYONU EN YÜKSEK HANGİ BANKADA?
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Akbank 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilerine 15.000 TL'ye varan toplam promosyon sunuyor. 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlarda 12.000 TL SGK promosyonuna ek olarak 3.000 TL ek promosyon ödenirken, tutar diğer maaş dilimlerine göre değişiyor.
|Maaş Tutar Aralığı
|SGK Promosyon Tutarı
|Ek Promosyon Tutarı
|Toplam promosyon tutarı
|0 - 9.999 TL
|5.000 TL
|1.250 TL
|6.250 TL
|10.000 TL - 14.999 TL
|8.000 TL
|2.000 TL
|10.000 TL
|15.000 TL - 19.999 TL
|10.000 TL
|2.500 TL
|12.500 TL
|20.000 TL ve üzeri
|12.000 TL
|3.000 TL
|15.000 TL
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Ziraat Bankası, emekli maaşını bankadan alan veya maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. 20.000 TL ve üzerindeki emekli maaşlarında promosyon tutarı 12.000 TL olurken, 15.000-19.999 TL aralığında 10.000 TL, 10.000-14.999 TL aralığında 8.000 TL ve 0-9.999 TL aralığında 5.000 TL ödeme yapılıyor.
|Maaş Tutarı
|Ödenecek Promosyon Tutar
|0 TL-9.999,99 TL
|5.000 TL
|10.000 TL - 14.999,99 TL
|8.000 TL
|15.000 TL - 19.999,99 TL
|10.000 TL
|20.000 TL ve üzeri
|12.000 TL
VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYONU
Vakıf Katılım, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 25.000 TL'ye varan ana promosyon imkanı sağlıyor. 50.000 TL ve üzerindeki maaşlarda ana promosyon 25.000 TL'ye çıkarken, 20.000-49.999 TL maaş alanlarda 21.000 TL, 15.000-19.999 TL aralığında 17.500 TL ödeme uygulanıyor.
|Maaş Tutarı
|Ana Promosyon Tutarı
|0 - 9.999 TL
|8.750 TL
|10.000 - 14.999 TL
|14.000 TL
|15.000 - 19.999 TL
|17.500 TL
|20.000 - 49.999 TL
|21.000 TL
|50.000 TL ve Üzeri
|25.000 TL
TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 32.000 TL'ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül fırsatı sunuyor.
|Maaş Tutarı
|SGK Promosyon Tutarı
|2 Adet Fatura Otomatik Ödeme Talimatı Ek Promosyon Tutarı
|Yedek Hesap Bonus Tutarı
|Tek Seferde 5.000 TL Kredi Kartı Harcaması
|Emekli Yakını Nakit Ödülü (500 TL x 10, Toplam 5.000 TL)
|Toplam Promosyon Tutarı
|9.999 TL ve Altı
|5.000 TL
|5.000 TL
|2.000 TL
|1.000 TL
|5.000 TL
|18.000 TL
|10.000 TL - 14.999 TL
|8.000 TL
|7.000 TL
|2.500 TL
|1.000 TL
|5.000 TL
|23.500 TL
|15.000 TL - 19.999 TL
|10.000 TL
|8.000 TL
|3.000 TL
|1.000 TL
|5.000 TL
|27.000 TL
|20.000 TL ve Üzeri
|12.000 TL
|10.500 TL
|3.500 TL
|1.000 TL
|5.000 TL
|32.000 TL
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yararlanabildiği kampanyada toplam avantaj, sunulan ek ödül ve kampanya koşullarına bağlı olarak 32.000 TL'ye kadar yükseliyor.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU
Garanti BBVA'nın 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli emekli kampanyasında toplam promosyon ve ödül tutarı 25.000 TL'ye kadar çıkıyor. Banka, 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak harcamaya 6.000 TL, Avans Hesap kullanımına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere 10.000 TL'ye kadar ek bonus fırsatı sunuyor.
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Eylül 2026’dır.
|Emekli Maaş Aralığı
|Nakit Promosyon Tutarı
|10.000 TL'ye kadar
|6.250 TL
|10.000 – 15.000 TL
|10.000 TL
|15.000 – 20.000 TL
|12.500 TL
|20.000 TL ve üzeri
|15.000 TL
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
Tüm Emeklilere 30.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
|Aylık Net Maaş Tutarı
|Maaş Promosyon Tutarı
|Fatura Talimatı¹
|Kredi Kartı Harcaması²
|Dijital Aktiflik³
|Mobil Üzerinden Müşteri Açılışı
|Toplam Promosyon
|0 - 9.999 TL
|6.250 TL
|2.000 TL
|2.000 TL
|2.000 TL
|3.000 TL
|15.250 TL
|10.000 TL - 14.999 TL
|10.000 TL
|3.000 TL
|3.000 TL
|2.000 TL
|3.000 TL
|21.000 TL
|15.000 TL - 19.999 TL
|12.500 TL
|4.000 TL
|4.000 TL
|2.000 TL
|3.000 TL
|25.500 TL
|20.000 TL ve üzeri
|15.000 TL
|5.000 TL
|5.000 TL
|2.000 TL
|3.000 TL
|30.000 TL
19 Eylül 2025 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşteriler 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.
ING EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 32.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu.
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
|Aylık Net Maaş Tutarı
|Koşulsuz Promosyon Tutarı
|Ek Promosyon
|Toplam Promosyon
|4 OFT İçin Fatura Başına (1.000 TL)
|Turuncu Hesap (100.000 TL)
|İhtiyaç Kredisi (75.000 TL)
|Banka Kartı ile Harcamalarda İade (5.000 TL’ye 500 TL)
|ING Mobil'den Yeni Müşterilere Özel
|0 TL - 9.999 TL
|6.250 TL
|4.000 TL
|3.500 TL
|3.500 TL
|4.000 TL
|2.000 TL
|23.250 TL
|10.000 TL - 14.999 TL
|10.000 TL
|4.000 TL
|3.500 TL
|3.500 TL
|4.000 TL
|2.000 TL
|27.000 TL
|15.000 TL - 19.999 TL
|12.500 TL
|4.000 TL
|3.500 TL
|3.500 TL
|4.000 TL
|2.000 TL
|29.500 TL
|20.000 TL ve üzeri
|15.000 TL
|4.000 TL
|3.500 TL
|3.500 TL
|4.000 TL
|2.000 TL
|32.000 TL
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
İş Bankası, SGK emeklilerine 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunarken ek promosyonlarla toplam avantajı 25.000 TL'ye kadar çıkarıyor. Kampanyadan yeni maaşını İş Bankası'ndan almaya başlayanların yanı sıra halihazırda maaşını bankadan alan ve 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında taahhüt veren veya taahhüdünü yenileyen emekliler de yararlanabiliyor.
|Aylık Net Maaş Tutarı
|Koşulsuz Nakit Promosyon Tutarı*
|Koşullu Ek Promosyon
|Toplam
|İki Yeni Fatura Talimatına 1.000 TL MaxiPuan**
|Toplamda 9.000 TL ve üzeri alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterilerimize 9.000 TL MaxiPuan***
|0 TL - 9.999 TL
|6.250 TL
|1.000 TL
|9.000 TL
|16.250 TL
|10.000 - 14.999 TL
|10.000 TL
|1.000 TL
|9.000 TL
|20.000 TL
|15.000 - 19.999 TL
|12.500 TL
|1.000 TL
|9.000 TL
|22.500 TL
|20.000 TL ve üzeri
|15.000 TL
|1.000 TL
|9.000 TL
|25.000 TL
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU
QNB Finansbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 20.000 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor. 20.000 TL ve üzerindeki aylık net maaş için promosyon 20.000 TL olurken, 15.000-19.999 TL maaş alanlara 16.500 TL, 10.000-14.999 TL maaş alanlara 13.500 TL ve 0-9.999 TL maaş alanlara 8.500 TL ödeme yapılıyor.
|Aylık Net Maaş Tutarı
|Maaş Promosyon Tutarı
|0-9999 TL
|8,500TL
|10.000 TL- 14.999 TL
|13,500TL
|15.000 TL -19.999 TL
|16,500TL
|20.000 TL ve üzeri
|20,000TL
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Promosyon Tutarları ve Maaş Aralıkları
Aylık Net Maaş Tutarı
|Maaş Promosyon Tutarı
|Vadesiz Hesap
|Kredi Kartı(Bonus)
Sigorta
|KMH
|2 Fatura Talimatı
|Ek Toplam
|Toplam Promosyon
|0 - 9.999 TL
|5.000
|1.000
|5.000
|5.000
|4.000
|3.000
|18.000
|23.000
|10.000 TL - 14.999 TL
|8.000
|1.000
|5.000
|5.000
|4.000
|3.000
|18.000
|26.000
|15.000 TL - 19.999 TL
|10.000
|5.000
|5.000
|5.000
|4.000
|3.000
|22.000
|32.000
|20.000 TL ve Üzeri
|12.000
|6.000
|5.000
|5.000
|4.000
|3.000
|23.000
|35.000
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Emeklilere 30.000 TL’ ye Varan Nakit Promosyon
DenizBank, emeklilere 30.000 TL'ye varan toplam promosyon fırsatı sunuyor. 20.000 TL ve üzerindeki maaşlarda 12.000 TL standart promosyonun yanında KMH, iki otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımına bağlı ek ödemelerle toplam tutar 30.000 TL'ye ulaşabiliyor.
|Maaş Tutarı
|Standart Promosyon
|Ek Ödül
|Toplam Promosyon
|KMH
|2 Adet Fatura
|Kredi Kartı Aktiflik
|0 - 9.999 TL
|5.000 TL
|2.000 TL
|5.000 TL
|8.000 TL
|20.000 TL
|10.000 - 14.999 TL
|8.000 TL
|2.000 TL
|6.000 TL
|8.000 TL
|24.000 TL
|15.000 - 19.999 TL
|10.000 TL
|2.000 TL
|7.000 TL
|8.000 TL
|27.000 TL
|20.000 TL ve üzeri
|12.000 TL
|2.000 TL
|8.000 TL
|8.000 TL
|30.000 TL
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. 20.000 TL ve üzerindeki maaşlarda promosyon 12.000 TL olurken, 15.000-19.999 TL aralığında 10.000 TL, 10.000-14.999 TL aralığında 8.000 TL ödeme bulunuyor. Ayrıca SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL'nin altında olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon alabiliyor.
|Brüt Maaş Tutarı
|Ödenecek Promosyon Tutarı*
|10.000 TL - 14.999,99 TL
|8.000 TL
|15.000 TL - 19.999,99 TL
|10.000 TL
|20.000 TL ve üzeri
|12.000 TL
KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU
Kuveyt Türk'te emekli maaşının tutarına göre temel promosyon ve ek ödüller birlikte hesaplanıyor. 20.000 TL ve üzerindeki emekli maaşlarında toplam promosyon 14.000 TL'ye ulaşırken, bu tutara 12.000 TL'lik promosyonun yanı sıra kredi kartı ve fatura talimatı üzerinden sağlanan 1.000'er TL'lik ek ödemeler dahil ediliyor.
|Emeklilik Aylığı Tutarı
|Promosyon Tutarı
|Ek Promosyon
|Toplam Promosyon
|Kredi Kartı Ek Promosyon Tutarı*
|Fatura Talimatı Tahsilatı Ek Promosyon Tutarı*
|10.000 TL’ye kadar (10.000 TL hariç)
|5.000 TL
|1.000 TL
|1.000 TL
|7.000 TL
|10.000 TL ile 15.000 TL arasında (15.000 TL hariç)
|8.000 TL
|1.000 TL
|1.000 TL
|10.000 TL
|15.000 TL ile 20.000 TL arasında (20.000 TL hariç)
|10.000 TL
|1.000 TL
|1.000 TL
|12.000 TL
|20.000 TL ve üzeri
|12.000 TL
|1.000 TL
|1.000 TL
|14.000 TL
Bankaların en güncel emekli promosyonu kampanyanları hakkında bilgi almak ve kampanya geçerlilik tarihlerini öğrenmek için ilgili bankaların resmi web siteleri ve iletişim kanallarından detaylı bilgi alınması önerilmektedir.