Emekli promosyonlarında temmuz hareketliliği başladı. Birçok banka, haziran ayının son günlerinde emeklilere yönelik sunduğu promosyon tutarlarını güncelledi. Peki hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Temmuz ayında en yüksek promosyonu hangi bankalar sunacak?

Emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı öncesinde bankalar arasındaki promosyon yarışı yeniden hız kazandı. Özellikle maaş artışlarının gerçekleştiği ocak ve temmuz aylarında bankalar, yeni emekli müşteriler kazanmak ve mevcut müşterilerini sistemlerinde tutabilmek için promosyon tutarlarını güncelliyor. Bu nedenle yüksek promosyon peşinde olan emeklilerin ocak ve temmuz aylarını beklemesi, hesap taşıma konusunda acele etmemesi büyük önem taşıyor. Peki, temmuz zammı öncesinde en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?



Zam öncesi emekli promosyonlarında temmuz hareketliliği başladı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

İŞ BANKASI

İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Yapılan duyuruda; "1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir." denildi.

Zam öncesi emekli promosyonlarında temmuz hareketliliği başladı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

DENİZBANK

Denizbank da promosyon tutarını 30.000 TL olarak güncelledi.

Bankadan yapılan açıklamada; "Kampanya, 11.06.2026 ile 31.07.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir." denildi.

Zam öncesi emekli promosyonlarında temmuz hareketliliği başladı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?



HALKBANK

Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Kampanya, üç yıl maaş alma taahhüdü verilmesi koşuluyla uygulanıyor.

Zam öncesi emekli promosyonlarında temmuz hareketliliği başladı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

YAPI KREDİ

Yapı Kredi Bankası da 30.000 TL'ye varan promosyon fırsatını emeklilere duyurdu.

Bankadan yapılan açıklama Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan ödeme yapılacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada; "0 - 9.999 TL aylık net emekli maaşı alanlara 6.250 TL maaş promosyonu, 2.000 TL fatura talimatı, 2.000 TL kredi kartı harcaması, 2.000 TL dijital aktiflik ve 3.000 TL mobil üzerinden müşteri açılışı ödülüyle toplam 15.250 TL promosyon veriliyor.

10.000 TL - 14.999 TL aylık net emekli maaşı alanlara 10.000 TL maaş promosyonu, 3.000 TL fatura talimatı, 3.000 TL kredi kartı harcaması, 2.000 TL dijital aktiflik ve 3.000 TL mobil üzerinden müşteri açılışı ödülüyle toplam 21.000 TL promosyon sunuluyor.

15.000 TL - 19.999 TL aylık net emekli maaşı alanlara 12.500 TL maaş promosyonu, 4.000 TL fatura talimatı, 4.000 TL kredi kartı harcaması, 2.000 TL dijital aktiflik ve 3.000 TL mobil üzerinden müşteri açılışı ödülüyle toplam 25.500 TL promosyon ödeniyor.

20.000 TL ve üzeri aylık net emekli maaşı alanlara ise 15.000 TL maaş promosyonu, 5.000 TL fatura talimatı, 5.000 TL kredi kartı harcaması, 2.000 TL dijital aktiflik ve 3.000 TL mobil üzerinden müşteri açılışı ödülüyle toplam 30.000 TL promosyon imkânı sağlanıyor." denildi.

Zam öncesi emekli promosyonlarında temmuz hareketliliği başladı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası tarafından yapılan açıklamada,"15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Zam öncesi emekli promosyonlarında temmuz hareketliliği başladı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

AKBANK

Akbank tarafından yapılan açıklamada; "SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz. " denildi.

Zam öncesi emekli promosyonlarında temmuz hareketliliği başladı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası da emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası’nın promosyon tutarları emekli maaşı aralığına göre belirleniyor.

Buna göre, maaşı 0 TL ile 9.999,99 TL arasında olan emeklilere 5.000 TL, 10.000 TL ile 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000 TL ile 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Zam öncesi emekli promosyonlarında temmuz hareketliliği başladı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

ING BANK

Bankadan yapılan açıklamada; "SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.Kampanya 29 Haziran - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz. " denildi.

Zam öncesi emekli promosyonlarında temmuz hareketliliği başladı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

DENİZBANK

Denizbank'tan yapılan açıklamada; "12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Kampanya, 11.06.2026 ile 31.07.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir." denildi.







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