"Toprak bastı" tartışması kanlı bitti! İnegöl'de tartışmalı gelenek devam ediyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devam eden "toprak bastı parası" geleneği tartışması kanlı bitti. Meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
- Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi, Mesudiye Caddesi üzerinde yaşandı.
- Tolga K. (34), damadın babasına iade ettiği 15 bin TL'yi, paranın geri verildiğini öğrenen arkadaşı Murat C.'den istedi.
- İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüşerek Murat C., Tolga K.'yi sol bacağından iki kez bıçakladı.
- Yaralı Tolga K. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
- Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Murat C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi, Mesudiye Caddesi üzerinde yaşandı.
İddiaya göre Tolga K. (34), "toprak bastı" parası olarak aldığı 15 bin TL'yi damadın babasına iade etti.
Paranın geri verildiğini öğrenen arkadaşı Murat C., duruma sinirlenerek Tolga K.'den parayı istedi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Murat C., yanında bulunan bıçakla Tolga K.'yi sol bacağından iki kez bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Murat C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
TOPRAK BASTI PARASI NEDİR?
Anadolu'da bazı yerlerde yaşatılan bu geleneğe göre; damat gelini almak için başka bir köyden veya mahalleden geldiğinde, o bölgenin gençleri damadın önünü keserek sembolik bir bahşiş (toprak bastı parası) talep eder.
Eğlence ve gençlere harçlık maksadıyla yapılan bu gelenek, buna yabancı olan aileler arasında trajik bir hesaplaşmaya dönüşebilmektedir.
Zaman içinde geleneğin suistimal edilmesi neticesinde pek çok yörede bu gelenek artık yaşatılmamaktadır.