İran Milli Takımı'ndan Dünya Kupası sonrası Fair Play mesajı: "Onur her şeyden üstün"
İran Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır karşısında son dakikada VAR kararıyla iptal edilen golün ardından turnuvaya veda etme tehlikesi yaşarken, maçtan sonra soyunma odasından paylaştığı "Fair Play" mesajıyla futbol dünyasında gündem oldu.
Seattle'da oynanan mücadele 1-1 sona ererken, İran uzatma dakikalarında bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesiyle son 16 turu biletini kaçırdı. İran, grubu üçüncü sırada tamamlayarak en iyi grup üçüncüleri sıralamasını beklemeye başladı.
SON DAKİKA GOLÜ VAR'A TAKILDI
İran, karşılaşmada bir penaltıdan da yararlanamadı. Maçın 90+3. dakikasında Khalilzadeh'in ağlara gönderdiği top ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Bu sonuçla Mısır 5 puanla son 16 turuna yükselirken, İran'ın kaderi diğer gruplarda oynanacak maçlara kaldı.
SOYUNMA ODASINDAN "FAİR PLAY" MESAJI
Karşılaşmanın ardından İran Milli Takımı, soyunma odasından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Takım, yayımladığı mesajda futbolun sadece sonuçtan ibaret olmadığını ifade ederek şu sözlere yer verdi:
"Biz İran'dan geliyoruz. Binlerce yıldır onurun zaferden üstün tutulduğu bir ülkeden. Bizim için futbol sadece sonuç için verilen bir mücadele değil, karakterin sınandığı bir alandır. Belki puanlar farklı şekillerde kazanılabilir ama saygı kazanılamaz. Belki bir takım gruptan çıkabilir ama insan ancak adalet ve onurla tarihin karşısında başı dik durabilir."
"FAİR PLAY FUTBOLUN RUHUDUR"
İran Milli Takımı mesajını, "Fair Play futbolun kurallarındaki sıradan bir madde değil, futbolun ruhudur. Seattle'a misafirperverliği için, İran adına yüreğini ortaya koyan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. İran her zaman dimdik ayakta" ifadeleriyle tamamladı.