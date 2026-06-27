İran, karşılaşmada bir penaltıdan da yararlanamadı. Maçın 90+3. dakikasında Khalilzadeh'in ağlara gönderdiği top ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

SOYUNMA ODASINDAN "FAİR PLAY" MESAJI

Karşılaşmanın ardından İran Milli Takımı, soyunma odasından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Takım, yayımladığı mesajda futbolun sadece sonuçtan ibaret olmadığını ifade ederek şu sözlere yer verdi:

"Biz İran'dan geliyoruz. Binlerce yıldır onurun zaferden üstün tutulduğu bir ülkeden. Bizim için futbol sadece sonuç için verilen bir mücadele değil, karakterin sınandığı bir alandır. Belki puanlar farklı şekillerde kazanılabilir ama saygı kazanılamaz. Belki bir takım gruptan çıkabilir ama insan ancak adalet ve onurla tarihin karşısında başı dik durabilir."