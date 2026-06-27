İran’dan o ülkeye drone saldırısı: Ateşkes bitti mi?
İran, ABD’nin dün gerçekleştirdiği hava operasyonlarına misilleme olarak Körfez’deki Amerikan hedeflerini vurduğunu açıklarken,ABD Donanması’nın 5. Filosu’na ev sahipliği yapan Bahreyn, doğrudan kendi topraklarına yönelik İran kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
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İRAN TELEVİZYONU: "UYARI ATIŞLARININ ARDINDAN GEMİLER İZİN KUYRUĞUNA GİRDİ"
İran fevlet televizyonunun askeri kaynaklara dayandırarak geçtiği son dakika haberinde, İran Devrim Muhafızları Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda kurallara uymayan gemilere yönelik gerçekleştirdiği "uyarı atışlarının" ardından, bölgedeki ticari nakliye şirketlerinin geri adım attığı ileri sürüldü.
Hürmüz Boğazı’na giriş planlayan çok sayıda uluslararası kargo gemisi ve petrol tankerinin, risk almamak adına rotalarını değiştirmek yerine doğrudan Tahran yönetiminden resmi geçiş izni talep etmeye başladığı iddia edildi.
İRAN’DAN HÜRMÜZ ÜLTİMATOMU: "İRAN OLMADAN GÜVENLİ GEÇİŞ GARANTİ EDİLEMEZ!"
İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Danışman Yardımcısı Kazım Garibabadi, X (Twitter) platformu üzerinden yayımladığı resmi açıklamada, İran'ın çıkarlarını ve egemenliğini dışlayan hiçbir ara çözümün Hürmüz Boğazı'nda karşılık bulmayacağını öne sürdü.
Garibabadi, ABD ve müttefiklerinin boğazdaki trafiği kendi kontrollerine alma veya alternatif hatlar kurma girişimlerine meydan okuyarak şunları sıraladı:
"Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçiş; belirsiz düzenlemeler, paralel rotalar veya kıyı devleti olarak İran’ın stratejik değerlendirmeleri dışında alınan kararlar ile asla garanti altına alınamaz. Bu hayati su yolunda kurulacak herhangi bir güvenilir çerçeve, yalnızca İran ile tam koordinasyona ve 17 Haziran tarihli İslamabad Mutabakat Anlaşması’nın beşinci paragrafının hükümlerine dayanmak zorundadır. Aksi takdirde, bu kurallara aykırı olarak belirlenen tüm paralel rotaların İran tarafından tamamen askıya alınması söz konusu olacaktır."
BAHREYN’DEN İRAN’A RESMİ SUÇLAMA: "EGEMENLİĞİMİZ AĞIR ŞEKİLDE İHLAL EDİLDİ"
Bahreyn yönetimi, 27 Haziran sabahı birkaç İran insansız hava aracının (İHA) ülke topraklarına yönelik gerçekleştirdiği kamikaze saldırılarının ardından, İran'ı uyardı.
Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan askeri hareketlilik uluslararası hukukun ağır bir ihlali, vatandaşların güvenliğine doğrudan bir tehdit ve bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik uluslararası çabaların açıkça sabote edilmesi olarak nitelendirildi.
"İSLAMABAD MUTABAKATI TAMAMEN ÇİĞNENDİ"
Açıklamada, Tahran yönetiminin henüz on gün önce imzaladığı barış taahhütlerine sadık kalmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Tahran, bölgesel devletlerin egemenliğine saygı duymayı ve tüm askeri operasyonları durdurmayı taahhüt ettiği 17 Haziran 2026 tarihli İslamabad Mutabakatı çerçevesinde durumun istikrarsızlaştırılmasından ve ateşkesin çökmesinden tamamen sorumludur."
Manama hükümeti, krallığın ve vatandaşlarının güvenliğini korumak için askeri de dahil olmak üzere her türlü meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu duyurdu. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) acil çağrıda bulunarak, bölgedeki saldırganlığı engellemeyi amaçlayan 2817 sayılı kararın derhal uygulamaya konulmasını ve bu uluslararası sabotajın sorumlularının yargılanmasını talep etti.
TAHRAN: "ABD'NİN BARBARCA SALDIRILARINA KARŞI MEŞRU MÜDAFAA"
Gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği İran cephesinden ise suçlamaları reddeden ancak operasyonu üstlenen bir cevap geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn topraklarında vurulan hedeflerin ve askeri noktaların lokasyonunu tam olarak açıklamaktan kaçınsa da gerçekleştirilen drone hamlelerinin yasal çerçevede olduğunu savundu.
Tahran yönetimi, operasyonların ABD ordusunun dün İran kıyı şeridine ve radar üslerine düzenlediği "barbarca hava saldırılarına" yönelik yasal bir meşru müdafaa hakkı olduğunu ve tamamen "savunma amaçlı" yürütüldüğünü iddia etti.
HÜRMÜZ'DE 48 SAATTE İKİNCİ GEMİ VURULDU!
Perşembe günü Singapur bayraklı M/V Ever Lovely kargo gemisinin İran drone'u ile vurulmasının ardından, dün Cuma günü ABD savaş uçakları İran’ın Sirik limanındaki füze depolama alanlarını ve kıyı radarlarını bombalamıştı. Ancak bu bombardımandan saatler sonra, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir başka ticari gemi daha açık hedef haline gelerek 48 saat içinde ikinci kez vuruldu.
İran parlamentosunun uluslararası güvenlik komitesi başkanı İbrahim Azizi, boğaz üzerinde tam kontrol sağladıklarını belirterek, "Boğazdan geçen gemiler deniz taşımacılığı talimatlarımıza uymak zorundadır, aksi takdirde müdahalelerimiz kararlılıkla sürecektir" diyerek yeni saldırıların sinyalini verdi.
BAHREYN VURULDU
ABD Donanması’nın 5. Filosu’na ev sahipliği yapan Bahreyn, doğrudan kendi topraklarına yönelik İran kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini duyurdu.