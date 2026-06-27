BAHREYN’DEN İRAN’A RESMİ SUÇLAMA: "EGEMENLİĞİMİZ AĞIR ŞEKİLDE İHLAL EDİLDİ"

Bahreyn yönetimi, 27 Haziran sabahı birkaç İran insansız hava aracının (İHA) ülke topraklarına yönelik gerçekleştirdiği kamikaze saldırılarının ardından, İran'ı uyardı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan askeri hareketlilik uluslararası hukukun ağır bir ihlali, vatandaşların güvenliğine doğrudan bir tehdit ve bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik uluslararası çabaların açıkça sabote edilmesi olarak nitelendirildi.

"İSLAMABAD MUTABAKATI TAMAMEN ÇİĞNENDİ"

Açıklamada, Tahran yönetiminin henüz on gün önce imzaladığı barış taahhütlerine sadık kalmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Tahran, bölgesel devletlerin egemenliğine saygı duymayı ve tüm askeri operasyonları durdurmayı taahhüt ettiği 17 Haziran 2026 tarihli İslamabad Mutabakatı çerçevesinde durumun istikrarsızlaştırılmasından ve ateşkesin çökmesinden tamamen sorumludur."

Manama hükümeti, krallığın ve vatandaşlarının güvenliğini korumak için askeri de dahil olmak üzere her türlü meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu duyurdu. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) acil çağrıda bulunarak, bölgedeki saldırganlığı engellemeyi amaçlayan 2817 sayılı kararın derhal uygulamaya konulmasını ve bu uluslararası sabotajın sorumlularının yargılanmasını talep etti.

TAHRAN: "ABD'NİN BARBARCA SALDIRILARINA KARŞI MEŞRU MÜDAFAA"

Gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği İran cephesinden ise suçlamaları reddeden ancak operasyonu üstlenen bir cevap geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn topraklarında vurulan hedeflerin ve askeri noktaların lokasyonunu tam olarak açıklamaktan kaçınsa da gerçekleştirilen drone hamlelerinin yasal çerçevede olduğunu savundu.

Tahran yönetimi, operasyonların ABD ordusunun dün İran kıyı şeridine ve radar üslerine düzenlediği "barbarca hava saldırılarına" yönelik yasal bir meşru müdafaa hakkı olduğunu ve tamamen "savunma amaçlı" yürütüldüğünü iddia etti.