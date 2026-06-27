Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşayan bir adam, komşusuyla yaşadığı yol anlaşmazlığı nedeniyle mağdur olduğunu iddia etti. "Yangın çıksa evime itfaiye gelemeyecek" diyen adam; faturalarının kesilemediği ve çöplerinin de toplanamadığını belirtti. Anlaşmazlık yüzünden de kardeşinin darbedildiğini söyleyen şahıs, hukuki yollara başvurdu.

Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Kızık Mahallesi'nde yaşayan M.B, komşusuyla yaşadığı yol anlaşmazlığı nedeniyle evine araçla ulaşamadığını ve yaklaşık 35-40 yıldır kullandıkları yolun çitlerle kapatıldığını iddia etti.

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EVDEN ÇIKIP 300 METRE YÜRÜYOR

Hayvancılıkla uğraşan M.B, ailesiyle birlikte yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden yol ulaşım sorununun çözülmesini istedi.

Yaklaşık 70-80 büyükbaş hayvanı olduğunu ve kurbanlık işiyle uğraştığını belirten M.B, evine ulaşım konusunda ciddi sorun yaşadığını ifade etti. Evinden çıkıp aracına ulaşabilmek için yaklaşık 300 metre yürümek zorunda olduğunu söyleyen M.B, alışveriş ve hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını dile getirdi. M.B, "Benim tek çaresizliğim yolsuzluk. Evime 300 metre ilerisine arabayı bırakıp oradan yaya gidip geliyorum. Hayvanlarım aç kalıyor. Kendi ihtiyaçlarımızı da zor karşılıyoruz" dedi.

Evinde yangın çıksa itfaiye gidemeyecek! Komşuların yol kavgası krize döndü

FATURA KESİLEMİYOR, ÇÖPLERİ ALINAMIYOR

Elektrik ve su konusunda da sorun yaşadığını öne süren M.B, "Yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır elektrik ve suyum yazılmıyor. Hayvanların bakımı zorlaşıyor. Çöplerimiz alınmadı. Kurban döneminden kalan atıklar duruyor, koku yapıyor. Çocuklarımız da bu durumdan rahatsız oluyor ileride biz bu konudan hastalanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Evinde yangın çıksa itfaiye gidemeyecek! Komşuların yol kavgası krize döndü

"YANGIN ÇIKSA İTFAİYE GELEMEYECEK"

Evlerine araç ulaşımının olmamasının olası acil durumlarda risk oluşturduğunu belirten M.B, "Yangın olsa, ambulans gelse girecek bir yer yok. Ailecek huzursuzuz. Devlet büyüklerimden tek talebim bize bir yol verilmesi" diye konuştu.

M.B, ailesinin ve hayvanlarının mağduriyet yaşamaması için yetkililerden çözüm beklediğini belirterek, "Bana bir yol olsun. Nereden olduğu önemli değil. Arabamla evime ulaşayım, hayvanlarımın ve ailemin ihtiyaçlarını karşılayayım. Elektriğim, suyum yazılsın yol burası olmuş, orası olmuş önemli değil. Ben sadece yol istiyorum" şeklinde konuştu.

Evinde yangın çıksa itfaiye gidemeyecek! Komşuların yol kavgası krize döndü

KARDEŞİ DARBEDİLDİ, OLAY MAHKEMEDE!

M.Bo, komşusunun yolu hayvanlarla ilgili gerekçelerle kapattığını öne sürerek, "Bu yolu 35-40 senedir kullanıyorduk. Büyükler izin vermişti. Daha sonra anlaşmazlık yaşandı ve 'mahkemeye ver, yolunu al' denildi. Uzlaşmaya çalıştık ama sonuç alamadık" ifadelerini kullandı.

Yaşanan yol anlaşmazlığı sırasında kardeşinin de darp edildiğini iddia eden M.B, olayın ardından hukuki sürecin başladığını söyledi. M.B, "Kardeşim o gün için buraya keşfe geldi, arabadan inince H.M ve H.M. iki kardeş bir olup kardeşimi darp ettiler. 3-4 gün hastanede yattı, anju oldu, yine şu an hastanede yatıyor, iki damar daha tıkanmış stresten dolayı. Çocuğun ne olacağı belli değil" dedi.

Evinde yangın çıksa itfaiye gidemeyecek! Komşuların yol kavgası krize döndü

Öte yandan, iddiaların muhatabı komşuların da görüşü alınmak istendi. Ancak komşular röportaj talebini kabul etmeyerek açıklama yapmadı.

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