New York'ta Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin seçim vaatlerinden biri hayata geçirildi. New York Kira Yönergeleri Kurulu, yaklaşık 1 milyon kira kontrollü dairede hem 1 yıllık hem de 2 yıllık kira sözleşmeleri için zam yapılmaması yönünde karar aldı.

New York Şehri Kira Yönergeleri Kurulu, Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin en önemli seçim vaatlerinden birini onaylayarak şehirdeki yaklaşık 1 milyon kira sabitlemeli dairenin kiralarını dondurma kararı aldı.

Yapılan oylamada, ekim ayından itibaren geçerli olacak 1 yıllık ve şehir tarihinde ilk kez 2 yıllık yeni sözleşmelerde kira artış oranı 7’ye karşı 1 oyla yüzde sıfır olarak belirlendi.

Belediye Başkanı Mamdani kararı "New York kiracıları ve emekçileri için tarihi bir zafer" olarak nitelendirirken, ev sahibi savunucuları ve emlak lobisi karara "siyasi bir tiyatro" diyerek sert tepki gösterdi.

1 milyon daire için tarihi karar: Kira artış oranı yüzde sıfır oldu

OYLAMA ÖNCESİ İSTİFA ŞOKU

Oylamadan saatler önce, kurulda ev sahiplerini temsil eden üyelerden Christina Smyth görevinden istifa etti. Mamdani’nin selefi Eric Adams tarafından atanan Smyth, kurulun tarafsızlığını yitirdiğini ve kararın aylar öncesinden siyasi olarak alındığını savunarak, "Yeniden yapılandırılan kurulun bu kararı vermesi zaten gerekiyordu, geri kalan her şey bir tiyatroydu" ifadelerini kullandı.

Oylamada ret oyu kullanan tek üye ise yine eski yönetim tarafından atanan Arpit Gupta oldu.

ARADAKİ UÇURUM DERİNLEŞİYOR: SABİT KİRA 1.599, SERBEST PİYASA 3.950 DOLAR

New York'taki barınma krizinin boyutları ve alınan dondurma kararının arkasındaki ekonomik gerekçeler, resmi verilerle çok daha net ortaya çıkıyor. Kira Yönergeleri Kurulu'nun verilerine göre, şehirde fiyatı sabitlenmiş bir dairenin ortalama aylık kirası 1.599 dolar seviyesinde seyrediyor. Buna karşılık, emlak platformu StreetEasy’nin güncel raporları, New York’ta serbest piyasaya yeni çıkan kiralık bir dairenin medyan ücretinin 3.950 dolara ulaştığını gösteriyor.

1 milyon daire için tarihi karar: Kira artış oranı yüzde sıfır oldu

MAMDANİ KURULUN KİMLİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

Seçim meydanlarında New York’u emekçiler için "daha yaşanabilir ve uygun maliyetli bir kent" haline getirme sözü veren demokratik sosyalist Belediye Başkanı Zohran Mamdani, göreve gelir gelmez bu radikal dönüşümün adımlarını attı. Kararı alan 9 kişilik Kira Yönergeleri Kurulu’nun 6 üyesini doğrudan kendi atadığı isimlerle değiştiren Mamdani, kadroları özellikle kiracı haklarını savunan ve barınma adaletine duyarlı uzmanlar arasından seçtiğini vurgulamıştı.

EMLAK SEKTÖRÜNDEN "KONUT STOKU ÇÜRÜYECEK" UYARISI

Ev sahibi grupları, işletme maliyetlerinin hızla arttığı bir dönemde alınan bu kararın binaların bakım ve onarımını imkansız hale getireceğini savunuyor. Kurulun nisan ayı raporuna göre, şehirdeki binaların sigorta maliyetleri %10,5, yakıt giderleri ise %11 oranında artış gösterdi.

New York Emlak Kurulu Başkanı James Whelan, "Kurul kendi verilerini görmezden gelerek berbat bir karar verdi. Başkanın kararı binalara yapılan yatırımların azalmasına ve milyonlarca New Yorklunun yaşadığı konut stokunun bozulmasına yol açacaktır" uyarısında bulundu.

Küçük Mülk Sahipleri Derneği ise karara karşı yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

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