Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

İyi Partili Türkoğlu, Meclis kürsüsünü işgal etti! Oturuma ara verildi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Terörsüz Türkiye'ye yönelik TBMM'de gerçekleştirilen çerçeve yasa görüşmeleri sırasında İyi Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu kürsüyü işgal etti. Konuşma süresi bitmesine rağmen kürsüden inmeyen Türkoğlu'nun partisinin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu alnından öptü.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında İyi Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, konuşma süresinin dolmasına rağmen kürsüden ayrılmadı. Oturuma ara verilmesinin ardından da konuşmasını sürdüren Türkoğlu, şehit isimlerini okudu.

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. 5. maddenin görüşmeleri esnasında İyi Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, İyi Parti önergesi üzerine söz aldı.

İYİ Partili Türkoğlu, Meclis kürsüsünü işgal etti! Oturuma ara verildi
Başlık ResmiİYİ Partili Türkoğlu, Meclis kürsüsünü işgal etti! Oturuma ara verildi

SÜRESİ BİTMESİNE RAĞMEN KÜRSÜDEN İNMEDİ

Konuşma süresinin bitmesinin ardından kürsüden ayrılmayan Türkoğlu, konuşmasına devam etti. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.

Ara verilmesine rağmen konuşmasına devam eden Türkoğlu, şehitlerin isimlerini okumaya başladı. Daha sonra ise İyi Parti milletvekilleri toplu halde kürsüye giderek, Türkoğlu'na alkışlarla destek verdi.

İYİ Partili Türkoğlu, Meclis kürsüsünü işgal etti! Oturuma ara verildi
Başlık ResmiİYİ Partili Türkoğlu, Meclis kürsüsünü işgal etti! Oturuma ara verildi
ÖNERİLEN HABERLER
TBMM
GÜNDEM

TBMM'de tarihî gün! Terörsüz Türkiye düzenlemesinde görüşmeler başladı

DERVİŞOĞLU ALNINDAN ÖPTÜ

Türkoğlu'nun şehitlerin isimlerini bitirmesinin ardından İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kürsüye gelerek, alnından öptüğü Türkoğlu'na sarıldı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Amedspor'dan 5 transfer için imza töreni
Amedspor'dan 5 transfer için imza töreni
Kaydet
Çerçeve yasa TBMM'de 468 oyla kabul edildi! Terörsüz Türkiye'de kritik adım atıldı
Çerçeve yasa TBMM'de 468 oyla kabul edildi!
Kaydet
İzmir'de yangın felaketi! 4 yaşındaki çocuk anneannesi ile birlikte can verdi
İzmir'de yangın felaketi! 2 kişi canından oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.