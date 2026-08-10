İyi Partili Türkoğlu, Meclis kürsüsünü işgal etti! Oturuma ara verildi

Terörsüz Türkiye'ye yönelik TBMM'de gerçekleştirilen çerçeve yasa görüşmeleri sırasında İyi Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu kürsüyü işgal etti. Konuşma süresi bitmesine rağmen kürsüden inmeyen Türkoğlu'nun partisinin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu alnından öptü.

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında İyi Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, konuşma süresinin dolmasına rağmen kürsüden ayrılmadı. Oturuma ara verilmesinin ardından da konuşmasını sürdüren Türkoğlu, şehit isimlerini okudu.

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. 5. maddenin görüşmeleri esnasında İyi Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, İyi Parti önergesi üzerine söz aldı.

İYİ Partili Türkoğlu, Meclis kürsüsünü işgal etti! Oturuma ara verildi

SÜRESİ BİTMESİNE RAĞMEN KÜRSÜDEN İNMEDİ

Konuşma süresinin bitmesinin ardından kürsüden ayrılmayan Türkoğlu, konuşmasına devam etti. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.

Ara verilmesine rağmen konuşmasına devam eden Türkoğlu, şehitlerin isimlerini okumaya başladı. Daha sonra ise İyi Parti milletvekilleri toplu halde kürsüye giderek, Türkoğlu'na alkışlarla destek verdi.

İYİ Partili Türkoğlu, Meclis kürsüsünü işgal etti! Oturuma ara verildi

DERVİŞOĞLU ALNINDAN ÖPTÜ

Türkoğlu'nun şehitlerin isimlerini bitirmesinin ardından İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kürsüye gelerek, alnından öptüğü Türkoğlu'na sarıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası