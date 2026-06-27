Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, YouTube'da açtığı kanal ile 2026 Dünya Kupası'nı ve turnuvaya erken veda eden A Milli Takım'ın performansını yorumlamaya devam ediyor. Deneyimli teknik adam, "Grubumuzdan çıkan ABD ile Bosna Hersek'in eşleştiğini görünce, kaçırdığımız fırsatı daha iyi anlıyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından Fatih Terim'den yeni açıklamalar geldi. YouTube kanalında 3'üncü video analizini yayınlayan Terim, Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleri sonrası ABD'yi mağlup etmesine rağmen grup sonuncusu olan Vincenzo Montella yönetimindeki ekibi değerlendirdi.

Fatih terim, Galatasaray ve A Milli takım'ın başında büyük başarılar kazandı.

"ÇIKARILACAK DERSLER ÖNEMLİ"

"Esasında biz de iyi bir geçiş takımıyız. Kenan'la, Barış'la, Kerem'le, işte birçok defans arkasına koşu yapan, özellikle çıkışlarda ve geçişlerde bunu iyi uygulayan bir ekibe sahibiz. ABD o gün tabii daha başlarken beraber topu rakip taca atıp orada presi başlatan bir oyun tarzıyla oradan çıkarmadı; hiçbir saniye, hiçbir dakika. Maçları geri alsak, bir daha oynasak Paraguay'ı da, Avustralya'yı da yenecek bir takım olduğumuz çok açık. Şimdi artık hedeflenmek lazım tekrardan. Hedeflerin kıymetini, hedeflenmenin gücünü ve var ediciliğini kullanmak lazım artık. Yani bundan sonra bizim hedefimiz artık burası. Tabii ki buradan çıkacak olan dersler, alınacak olan örnekler hocamıza ve oyuncularımıza lazım olacak. Hatalardan arınacağız, o hatalardan döneceğiz. Oynadıkça da, beraber oldukça da daha da başarılı olacağımıza inanıyorum."

"KAÇIRDIĞIMIZ FIRSATI ANLIYORUZ"

"Şimdi tabii bu maçı kazandıktan sonra daha çok üzülecektir oyuncu, çünkü ev sahibini yenmek önemli bir şey., bugün bir beraberlik dahi bizi demek ki götürebilirdi, veyahut işte Paraguay maçında şunu yapsaydık, Avustralya maçında şunu yapmasaydık gibi, maçı tekrardan geriye doğru sarıp, eee, hayıflanma, üzülme, işte dediğin gibi acabalar, böyle olsaydı nasıl olurdu soruları daha çok üzecek onları. Ama galibiyet her zaman galibiyettir, en kötü ihtimalle şöyle düşünebiliriz: 'Ev sahibini orada yendik, milli takımlara bir galibiyet daha kazandırdık'. Grubumuzdan çıkan takımın, yani ABD'nin Bosna Hersek ile eşleştiğini görünce, kaçırdığımız fırsatı daha iyi anlıyoruz. Bu yüzden daha çok üzülüyoruz. Yani buradan çıksak, Brezilya'nın Japonya ile eşleştiği, Fas'ın Hollanda ile eşleştiği bir ortamda, buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız."

A Milli Takım, D Grubu 3'üncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti.

"HAYAT DEVAM EDİYOR"

"Şu bir gerçek ki bu turnuva bitti, şimdi Uluslar Ligi başlıyor. Hemen en kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal, zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı ve başlayan liglerine dönerken bir yandan da Uluslar Ligi organizasyonuna kendimizi hazırlamalıyız. Tamam, kötü bitti. Yani daha doğrusu 'İstediğimiz gibi olmadı' diyelim ama şampiyonalar durmuyor, hayat devam ediyor. Bir ikincisi de elimizdeki takımın aşağı yukarı bundan sonraki birçok organizasyonda oynama ihtimali olan yaşlarda olduğunu da unutmamak gerekir."

"BİRBİRİMİZİ KIRIYORUZ"

"Bizde maç bittikten sonra ki biz zaman zaman eğlenceyi de abartıyoruz, bunları da yaşadık. Eğer kazanmışsak olağanüstü bir sevinç, kaybetmişsek olağanüstü bir üzüntü yaşıyoruz ve birbirimizi kırıyoruz. Onarılması güç işler çıkıyor ortaya. Şimdi bu direkt futbol takımımıza, basketbol takımımıza, voleybol takımımıza hiç fark etmez, hepsine yansıyor. Yani baskı altında oynamakla kaybettiği zaman bir şey olmayan eee çok çabuk atlatabilen bir mantalite arasındaki fark çok önemlidir."

Türkiye Futbol federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Terim arasında 2026 Dünya Kupası sürecinde gerilim yaşandı.

"İKİNCİLİK BAŞARI DEĞİLDİR"

"İlk Galatasaray'a geldiğimde oyuncularımı topladım ve şöyle dedim; 'Burada ikincilik başarı değildir'. Böyle bir şey olsa beni başarılı addederlerdi. Avrupa'ya gitme, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Süper Kupa. Hepsini kazandım ama lig kazanamayınca başarısız oluyorsun. İkincilik demek bizde başarı değil. Yani burada ikincilik, üçüncülük başarı değil. Şampiyonluk başarı, birincilik başarı. Ve biz bu mentaliteyle başladık. Çünkü tam maça çıkılacak, bir kişi illa çıkar der ki, 'Arkadaşlar ilk 20 dakika, 15 dakika gol yemiyoruz'. Ya ben de dedim ki, 'Kardeşim niye gol atmıyoruz? ? Birçok doğru bilinen şeyleri ama yanlış olanları değiştirdiğime inanıyorum. Çünkü Allah kanunu değişmez, ayet değişmez. İnsanın koyduğu bir şey değişir."

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