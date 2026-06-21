2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki tarihi hüsranın ardından Türk futbolunda başlayan "hesap sorma" polemiği, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile efsane teknik adam Fatih Terim arasında sert bir söz düellosuna dönüştü. Hacıosmanoğlu’nun şahsını hedef alan açıklamalarına kendi YouTube kanalından cevap veren Terim, sahadaki başarısızlığı işaret ederek polemiklerden ziyade oyunun sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Kriz, Fatih Terim'in Avustralya mağlubiyeti sonrası yaptığı "İki maç daha bekleyelim, hesap sorarız" açıklamasıyla başladı. Bu sözlere tepki gösteren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Terim’in "İmparator" lakabına ve bilgeliğine bu ifadelerin yakışmadığını savunmuştu. Hacıosmanoğlu, "Kimden hesap soracaksın? Çocuklardan mı, yönetimden mi, başkandan mı? Onu da söyleyin, hazırlık yapsın. Burası hesap verme yeri değil" diyerek Terim'e sert çıkmıştı.

TERİM: ULUS BENİ %100 DOĞRU ANLADI

Paraguay yenilgisiyle gelen erken vedanın ardından sessizliğini bozan Fatih Terim, Hacıosmanoğlu'nun eleştirilerine "kendini açıklama gereği duymadan" cevap verdi. Böyle bir günde "şunu demek istemiştim" gibi bir polemiğe girmeyeceğini belirten Terim, "Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus %99 da değil, %100 doğru anlamış" diyerek sözlerinin arkasında durdu.

Fatih Terim

"MESELE NE DENDİĞİ DEĞİL, NE OYNADIĞINDIR"

Türk futbolunda 56 yıllık bir "külliyat" ve birikime sahip olduğunu hatırlatan Terim, asıl odağın sahadaki oyun olması gerektiğini şu çarpıcı sözlerle ifade etti: "Mesele ne dendiği değil, senin ne oynadığındır".

Rakip analizlerinin ve saha dışı tartışmaların abartılmaması gerektiğini savunan tecrübeli teknik adam, milli takımın sahadaki "duygusal çöküşünü" ve oyun iştahı eksikliğini eleştirdi.

"ŞİMDİ HESAP VAKTİ"

Terim, polemiklerde zaman kaybetmek yerine Türk futbolunun temel sorunlarına kafa yorulması çağrısında bulundu. "Ne oldu, ne olmalı, ne olacak?" sorularının sorulması gerektiğini belirten Terim, "altın jenerasyon" olarak adlandırılan kadronun neden dünyaya rezil olduğunun ve bu başarısızlığın sorumlularının hesap vermesi gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

Fatih Terim, kişisel YouTube kanalında, Türkiye-Paraguay maçını değerlendirdi.

PARAGUAY MAÇI YORUMU

Fatih Terim, Paraguay maçıyla ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son oynadıkları grup maçlarında Brezilya, Arjantin ve diğer Güney Amerika takımları dahil olağanüstü savunma yapmaya çalışan ve büyük çoğunluğunda gol yemeyen bir takım vardı. Rakip analizler yapılır. Nedenine gelince bu çok fazla üzerinde durulacak bir şey değildir. Mesele, bizim ne oynadığımızdır. Bugün artık kimse birbirinden bir şeyi saklayamaz. Burada en önemli şey senin ne yaptığındır."

Maçın erken golle başlamasının oyunun dengesini etkilediğini vurgulayan Terim, oyuncuların mental durumuna dikkat çekti:

"Maça golle başlanması, bizde duygusal bir çöküşe yol açtı. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler, kaybetse kaybetse güvenini kaybederler. Bu tarz duygusal yükler oyuncuların kafasında soru işareti bırakır. Yetenekli oyuncular rahat olduğu sürece her şeyi yaparlar. Bu yük onlara sıkıntı verirse sahada hataya yol açabilir."

Fatih Terim

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