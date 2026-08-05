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Aybüke Pusat'ın yeni rolü çok konuşulacak! İlk kareler yayımlandı

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Aybüke Pusat'ın yeni rolü çok konuşulacak! İlk kareler yayımlandı

Oyuncu Aybüke Pusat, çekimleri kısa süre önce tamamlanan "En Mutlu Günümde" filmiyle kariyerinde yeni bir döneme adım attı. İlk kez yalnızca başrol oyuncusu olarak değil, aynı zamanda yapımcı kimliğiyle de projede yer alan Pusat, hem kamera önünde hem de kamera arkasında görev üstlendi. Senaryosu ve yönetmenliği Erkan Tunç'a ait olan filmden ilk kareler de izleyiciyle buluştu.

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Aybüke Pusat'ın "Nesrin" karakterini üstlendiği filmde Halil Babür "Ercan", Reha Özcan "Kerem", Elit Andaç Çam "Ahsen", Erşan Utku Ölmez "Mevlüt", Arın Kuşaksızoğlu "Lokman" ve Ebru Aytürk ise "Rukiye" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Filmin çocuk oyuncusu olarak ise Beren Tunç rol aldı.

Aybüke Pusat'ın yeni rolü çok konuşulacak! İlk kareler yayımlandı
Başlık ResmiAybüke Pusat'ın yeni rolü çok konuşulacak! İlk kareler yayımlandı
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İLK HEDEF ULUSLARARASI FİLM FESTİVALLERİ

Bugüne kadar oynadığı karakterlerden oldukça farklı bir rolle seyirci karşısına çıkacağını belirten Aybüke Pusat, bu projenin kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. Başrolü Halil Babür ile paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren oyuncu, yaklaşık dört haftada İstanbul'da tamamlanan filmin ilk olarak uluslararası film festivallerinde izleyiciyle buluşmasının hedeflendiğini söyledi.

Aybüke Pusat'ın yeni rolü çok konuşulacak! İlk kareler yayımlandı
Başlık ResmiAybüke Pusat'ın yeni rolü çok konuşulacak! İlk kareler yayımlandı

EN MUTLU GÜNÜMDE KONUSU NE?

Görüntü yönetmenliğini Ahmet Bayer'in üstlendiği "En Mutlu Günümde", aşkın en saf haliyle ihanetin aynı hikayede nasıl iç içe geçebileceğini anlatıyor. Film, inanç, itaat ve sessizlik kavramları üzerinden bireyin yaşadığı iç çatışmaları ele alırken, izleyiciyi insanın sınırlarını ve seçimlerini sorgulamaya davet eden güçlü bir dram sunuyor.

Filmin hikayesi, hiç tanımadan evlendirilen Ercan ve Nesrin'in hayatına odaklanıyor. Aynı evde kurdukları sessiz hayat içinde zamanla birbirlerine yakınlaşan ikili, geçmişlerinden taşıdıkları yüklerle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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