ÖZEL | Galatasaray'ın Sergio Ramos'u! Arda Ünyay'ın eski hocaları Türkiye Gazetesi'ne konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlık maçlarında süre verdiği isimlerden biri de 19 yaşındaki stoper Arda Ünyay oldu. 4 maçta toplam 236 dakika süre bulan genç futbolcu, istekli görüntüsüyle sezon öncesi olumlu sinyaller verdi. Yetenekli oyuncunun bir dönem Ankaragücü’nde beraber çalıştığı teknik direktörler Kenan Koçak ve Sedat Ağçay, gelecek vaat eden ismin potansiyeliyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon öncesi özellikle stoper hattındaki kurgusunu sağlam tutmak isteyen Galatasaray, bir yandan da gelecek vaat eden isimlere şans vererek ileriye yönelik adımlar attı. Tecrübeli çalıştırıcı Okan Buruk’un bu kapsamda şans tanıdığı oyunculardan olan stoper Arda Ünyay, Ümraniyespor, Monza, Venezia ve Rennes ile oynanan hazırlık maçlarında hırsını sahaya yansıtarak gelecek için taraftarlara umut verdi.

Arda Ünyay

19 yaşındaki oyuncunun Ankaragücü’nde oynadığı dönem potansiyelinin farkına varan isimlerden biri olan teknik direktör Kenan Koçak, eski öğrencisinin teknik özellikleriyle ilgili bilinmeyen yönlerini Türkiye Gazetesi’ne anlattı. Ünyay ile Başkent ekibinde beraber çalışan bir başka deneyimli isim Sedat Ağçay ise genç oyuncunun sarı-kırmızılı ekipteki geleceğine değinerek taraftarları heyecanlandıran tespitlerde bulundu.

KENAN KOÇAK: “TÜRK FUTBOLUNA ÇOK ŞEY KATACAK”

İlk olarak Arda Ünyay’ın Ankaragücü’ndeki dönemine değinen 45 yaşındaki çalıştırıcı Kenan Koçak, o dönem 17 yaşında olan oyuncusunun aslında yaşının üzerinde olgun bir görüntü çizdiğini söyledi.

Koçak, “Arda, Ankaragücü’nde bizimle antrenmanlara çıktığında 17 yaşındaydı ama 17 yaşında olduğunu söylemek için binbir şahit lazımdı. Olgunluğu, sahadaki duruşu, hırsı ve istekli olmasıyla gerçekten ‘ben buradayım’ diyordu. Potansiyeli olduğu aşikardı. Ve o zamanlar bile bize potansiyeliyle ilgili olumlu sinyaller veriyordu. Arda, inandığımız ve güvendiğimiz bir isimdi. Tabii ki geliştirmesi gereken noktaları var ama bu da gayet normal bir durum. İnanılmaz bir potansiyeli ve kişiliği var. O yüzden ben Arda’nın ülke futboluna çok şeyler katacağına eminim.” diye konuştu.

ÖZEL | Galatasarayın Sergio Ramosu! Arda Ünyayın eski hocaları Türkiye Gazetesine konuştu

“YETKİLİLERE, ‘ALABİLİYORSANIZ HEMEN ALIN’ DEDİM”

Genç futbolcunun Galatasaray’a transfer sürecine değinen tecrübeli teknik adam, “O dönem Galatasaray’a transfer olmadan önce Avrupa’nın önemli kulüpleri de peşindeydi. Özellikle Bundesliga’dan birkaç takım takipteydi. Ayrıca Süper Lig’deki diğer büyük kulüpler de takip ediyordu. Arda, iyi bir futbolcu olmanın yanı sıra yetenek ve kalite açısından da üst seviyedeydi. Galatasaray Futbol Gelişim Direktörü Fatih Demireli ile istişare halindeydik. Oyuncuyla ilgili fikrimi sordular. Galatasaray’daki yetkililere, ‘Alabiliyorsanız hemen alın’ dedim. Galatasaray bu süreçte daha hızlı ve ikna edici davrandı. Bunun sonucunda da Galatasaray’a transfer oldu.” ifadelerini kullandı.

Sergio Ramos

“ARDA’YA ‘SERGİO RAMOS’ DİYE SESLENİRDİM”

Genç futbolcunun teknik özelliklerine de değinen Koçak, “Ben Arda’ya her zaman ‘Sergio Ramos’ diye seslenirdim. Çünkü bildiğiniz üzere Ramos; yüreğiyle oynayan, hırsı, sürati, ikili mücadelesiyle dikkat çeken ve tekmeye kafa atan bir isimdi. O yüzden ben Arda’nın oyun tarzını Ramos’a benzetirdim. Arda’nın da zaten Avrupa’da oynayabilecek potansiyeli var. Tabii bunun için yeteri kadar süre alıp oynaması lazım. Çünkü hiçbir futbolcu oturarak gelişemez ve bir adım öne gidemez. O da artık kendi elinde. Eğer oynarsa devamlı olarak gelişim sağlama ihtimali çok yüksek.” İfadelerini kullandı.

ÖZEL | Galatasarayın Sergio Ramosu! Arda Ünyayın eski hocaları Türkiye Gazetesine konuştu

“ARDA GİBİ GENÇ OYUNCULARA KARŞI TOLERANSIMIZ DAHA FAZLA OLMALI”

Gelişme sürecinde genç futbolcuların maçlarda hata yapabildiğine ve bunların normal karşılanması gerektiğine vurgu yapan Koçak, Arda’ya destek olmak gerektiğine dikkat çekti. Teknik Direktör Kenan Koçak, “Futbol, hatalar oyunudur ve profesyonelliğin bir parçası da budur. Elbette hatalar olacaktır. Her hatada hemen bir futbolcuyu karalamak yerine ona destek olmak lazım. Arda, hata yapa yapa gelişecektir. Hata yapmak, sadece Arda’ya mahsus bir olay değildir.

ÖZEL | Galatasarayın Sergio Ramosu! Arda Ünyayın eski hocaları Türkiye Gazetesine konuştu

Milyon dolarlar harcanıp ülkemize getirilen ama takıma hiçbir faydası olmadan geri dönen birçok oyuncu oldu. Bu nedenle geleceğe yatırım açısından da önemli bir oyuncu olan Arda’ya sahip çıkmamız lazım. O yüzden bu tarz genç oyunculara karşı toleransımızın daha fazla olması gerekiyor. Böyle oyunculara kucak açmalıyız. Bu çocuklara bu ülkenin bir parçası olduklarını göstermeliyiz. Genç oyuncularımızın bunu hissetmesi ve yaşaması gerekiyor. Genç oyuncularımızı en ufak bir hatada hemen silmek doğru olmaz. Sabır, gerçekten de çok büyük bir silahtır. Ülke futbolunu takip edenler olarak genç oyuncularımıza karşı daha sabırlı olmalıyız ve onların gelişimine beraber katkıda bulunmalıyız. Bu süreç o zaman hepimiz için daha faydalı olacaktır.” diye söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

“OKAN BURUK, ARDA’NIN GELİŞİMİ AÇISINDAN BÜYÜK BİR ŞANS”

Arda’nın bu süreçte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile çalışmasının gelişimi açısından büyük bir şans olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, son olarak şöyle konuştu:

Teknik Direktör Okan Buruk, kendini yıllarca ispatlamış biri ve aynı zamanda son 4 yılın şampiyon hocası. Okan Hoca’nın Arda’nın gelişimi için önemli desteklerde bulunduğuna eminim. Arda’nın Okan Hoca ile çalışması gelişim süreci açısından büyük bir şans. Galatasaray’daki rekabet seviyesi çok büyük; diğer kulüplerdeki gibi değil. Böyle genç oyuncuların tabii ki oynaması lazım. Çünkü oynayarak ve bir şeyler yaparak pişecekler. Umarım Arda, çalışarak hak edeceği süreyi alır. Arda; geldiği yerin farkında olup, daha fazla çalışarak ve inanarak yeteneğinin üstüne koyacaktır.

ÖZEL | Galatasarayın Sergio Ramosu! Arda Ünyayın eski hocaları Türkiye Gazetesine konuştu

SEDAT AĞÇAY: “ARDA’NIN BU SEZON DAHA DA TECRÜBELENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Arda’nın Ankaragücü’ndeki A takım sürecine vurgu yapan teknik direktör Sedat Ağçay ise genç ismin o zamanlarda da potansiyelini belli ettiğini söyledi.

Ağçay, “Arda, o zamanlar antrenmanlarda potansiyel olarak zaten kendini belli ediyordu. Karakter ve ailesi terbiyesi anlamında çok düzgün bir şekilde yetiştirilen bir isimdi ve onda ‘genç oyuncu disiplini’ vardı. Kendini geliştirmeye açık bir oyuncuydu. Zaman zaman A takımda da forma şansı buluyordu. Bu yönde ilerlemesini devam ettirdikten sonra zaten milli takım ve Galatasaray süreçleri başlamıştı. Arda; özellikle hava hakimiyeti, kendine olan özgüveni ve sakinliğiyle dikkat çekiyordu. Arda, bence şimdiye kadar olan sürece bakarsak doğru bir şekilde ilerliyor. Geçen sezon bazı talihsiz maçlar yaşadı. Ayrıca Galatasaray, daha çok şampiyonluğu ön planda tuttuğu için Arda, kısıtlı süreler aldı. Arda’nın bu sezon daha da tecrübelendiğini düşünüyorum. Genç yaşta böyle bir atmosfer yaşaması hem kendi adına hem de Türk futbolu için çok önemli. Bu durumlar potansiyelini daha da ortaya çıkaracaktır.” diye konuştu.

ÖZEL | Galatasarayın Sergio Ramosu! Arda Ünyayın eski hocaları Türkiye Gazetesine konuştu

“TAKIMA UZUN SÜRE HİZMET EDECEKTİR”

Galatasaray’ın genç oyunculara şans veren bir kulüp olduğuna vurgu yapan 44 yaşındaki teknik adam, Arda’nın bu süreçte biraz daha süre bulması gerektiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Galatasaray, genç oyunculara şans veren bir kulüp. Arda’nın Okan Buruk gibi bir yerli hocayla çalışması onun adına büyük bir şans. Okan Hoca, genç oyuncularla nasıl bir diyalog kurulması gerektiğini bilen bir isim. Galatasaray, Arda’dan takıma uzun süre hizmet edecek bir oyuncu modeli çıkaracaktır. Okan Hoca da bu yolda bence süreci çok doğru bir şekilde yönetiyor. Arda’nın bu aşamada biraz daha süre bulması lazım. Arda, bu süreçte eğer şans bulamazsa en kötü başka bir Süper Lig takımında 1 sene kiralık oynar. Takıma geri döndüğünde ilk 11 oyuncusu statüsüne bence rahatlıkla girebilir.”

ÖZEL | Galatasarayın Sergio Ramosu! Arda Ünyayın eski hocaları Türkiye Gazetesine konuştu

“TARAFTARLAR ARDA KONUSUNDA SAKİN KALMALI”

19 yaşındaki stoperin geliştirmesi gereken yönleriyle ilgili de konuşan Sedat Ağçay, “Arda’nın duygusal bir yönü var ama kendini sosyal anlamda da geliştiren, kurslar ve eğitimler almaya çalışan, duygusal yönünü kırıp daha profesyonel düşünceyle hayatını devam ettirmeye çalışan genç bir futbolcu. Eğer bu şekilde ilerlerse duygusal yönünden de tamamen kurtulmuş olur. Arda’nın aslında aşamayacağı mesele değil. Türkiye’deki genç oyuncular, eğer potansiyelleri varsa bazı hataları muhakkak yapacaktır. Abdülkerim Bardakcı’nın Galatasaray’a geldiği ilk dönemi hatırlayalım. Fakat şimdilerde Galatasaray’ın en kilit isimlerinden biri oldu. Ayrıca takım kaptanlığını da yükseldi. Taraftarlar, yine böyle genç bir oyuncu olan Arda için de sakin kalırlarsa bence Arda’da da o potansiyel var. Arda’nın bu süreçte potansiyelini sahaya ne kadar çabuk bir sürede yansıtacağı da önemli.” dedi.

ÖZEL | Galatasarayın Sergio Ramosu! Arda Ünyayın eski hocaları Türkiye Gazetesine konuştu

“MİLLİ TAKIMIMIZIN ARADIĞI KRİTERLERE SAHİP”

Genç futbolcunun sarı-kırmızılı ekipteki geleceğini de değerlendiren Ağçay, son olarak şunları söyledi:

“Galatasaray, eğer bir oyuncuyu transfer ediyorsa hem kendileri hem de oyuncu için belirledikleri bir hedef mutlaka vardır. Bu kapsamda Arda, eğer kendini geliştirirse Avrupa’nın önemli liglerinde oynayabilecek seviyeye gelebilir. Avrupa’da oynamasının yanı sıra milli takım için de büyük bir potansiyel olabilir. Arda, şu anda milli takımımızın da aradığı kriterlere uygun bir isim. Oradaki zaafımızı da kurtarabilecek potansiyele sahip. O yüzden her şeyden önce maç eksiğini tamamlaması lazım. Galatasaray’da sezonu 3-5 maçla bitirmektense sürekli olarak forma giyebileceği bir takımda kendini denemesi iyi olur. Galatasaray, bu şekilde oyuncusunu daha da iyi görmüş olur. Arda’nın sakinliği ve oyun aklı gibi kendine has özellikleri var. Çünkü artık günümüz futbolunda defans oyuncularının oyun kurabilecek kabiliyette olması lazım. Ayrıca ön alan presini kırabilecek, bloklardan geçebilecek ve paslar atabilecek düzeyde olmaları gerekiyor. Arda, bunları yapabilirse Türk futbolunu Avrupa’da temsil etme adına da katkı sağlar. Arda’nın artık maç tecrübesi yaşaması lazım. Arda’nın da buna çok ihtiyacı var. Ayrıca bu süreci büyük bir konsantrasyon ile yaşaması gerekiyor.”

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