Filipinler'de korkutan deprem! 6,4'le sallandılar

Alman Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre, Filipinler'in güney kıyılarındaki Mindanao bölgesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Filipinler'in güney kıyılarındaki Mindanao bölgesi bugün 6,4'le sallandı. Depremin 10 kilometre (6,2 mil) derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilmezken, can kaybı veya altyapı hasarına dair herhangi bir rapor da henüz gelmedi.

Filipinler, dünyanın en aktif sismik bölgelerinden biri olan ve dört büyük tektonik plakanın buluştuğu Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer almaktadır.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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