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Spor

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Eren Derdiyok yıllar sonra geri dönüyor

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Galatasaray'dan sürpriz hamle! Eren Derdiyok yıllar sonra geri dönüyor

Galatasaray, bir dönem formasını giyen eski golcüsü Eren Derdiyok’u akademi bünyesine kazandırmak adına harekete geçti. 38 yaşındaki çalıştırıcıya U17 takımının teknik sorumluluğu için resmi teklif yapıldığı öne sürüldü.

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Süper Lig'de son 4 yılın şampiyonu Galatasaray, altyapı yapılanmasını güçlendirmek amacıyla kulübün eski futbolcularından Eren Derdiyok’u yeniden Florya’ya getirmek için harekete geçti.

RESMİ TEKLİF İLETİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre halihazırda İsviçre ekibi Basel’in U19 takımında teknik sorumluluk üstlenen Eren Derdiyok’a sarı-kırmızılı kulüpten resmi teklif yapıldı.

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SON KARAR BASEL'DE

2024 yılında aktif futbolculuk hayatına son noktayı koyan 38 yaşındaki çalıştırıcının transferi, mevcut kulübü Basel’in onay vermesi halinde netlik
kazanacak. Anlaşmanın sağlanması durumunda Derdiyok, Galatasaray U17 Takımı’nın başına geçerek kulübün altyapı organizasyonunda görev yapacak.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Eren Derdiyok yıllar sonra geri dönüyor
Başlık ResmiGalatasaray'dan sürpriz hamle! Eren Derdiyok yıllar sonra geri dönüyor

DERDİYOK'UN GALATASARAY PERFORMANSI

2016-2019 yılları arasında sarı-kırmızılı kulübün hücum hattında görev yapan Eren Derdiyok, Galatasaray formasıyla çıktığı 84 resmi müsabakada 26 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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