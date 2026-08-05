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LGS 2. tercih başvuruları (nakil başvuruları) ne zaman yapılacak? 2026 nakil takvimi MEB tarafından paylaşıldı

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LGS 2. tercih başvuruları (nakil başvuruları) ne zaman yapılacak? 2026 nakil takvimi MEB tarafından paylaşıldı
Fotoğraf Başlığı LGS nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS 1. ve 2. nakil takvimi

LGS 2. tercih sonuç duyurusu ardından gözler nakil takvimine çevrildi. 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında 1 milyon 29 bin 595 öğrenci, merkezî sınav ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulundu. Böylece ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 93,56'sı tercihlerine yerleşti. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları bu yıl tercih sonuçlarının hemen ardından başlayacak. Peki,LGS 2. tercih başvuruları (nakil başvuruları) ne zaman yapılacak? LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 1. ve 2. nakil takviminde süreç nasıl olacak?

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Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı. Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 89,84'ü ilk beş tercihinden birine yerleşti. Merkezi yerleştirme süreci ardından gözler nakil sürecine çevrildi. Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS 1. ve 2. nakil takvimi
Başlık ResmiLGS nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS 1. ve 2. nakil takvimi

LGS 1 VE 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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