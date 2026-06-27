AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından önce partinin yeni şarkısı 'Efsane Büyük Başkan' ilk defa katılımcılara dinletildi. Şarkı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıktığı sırada, "Efsane Büyük Başkan" adlı yeni şarkı katılımcılara dinletildi.

AK Parti'nin yeni şarkısı gündem oldu: Efsane Büyük Başkan

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığının hazırladığı şarkının sözleri şöyle:

"Ayinesi iş, ömür vakfetmiş canla başla / Ak bir geçmiş hep hizmet etmiş çeyrek asra / Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette / Partisi her zaman milletinin emrinde / Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti / Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan / Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan

Dünya yanarken, kabus yaşarken biz güvendeydik / Masada güçlü, sahada güçlü biz her yerdeydik / Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette / Partisi her zaman milletinin emrinde / Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti / Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan / Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan"

Şarkı, AK Parti'nin sosyal medya hesabından da paylaşılırken, kısa sürede gündem oldu.

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