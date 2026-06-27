Bir özür de Kerem Aktürkoğlu'ndan: Eleştirileceğiz, ders çıkaracağız!
A Milli Takım'ın erken veda ettiği 2026 Dünya Kupası'nda ilk 2 maçta forma giyen, son karşılaşmada ise süre almayan Kerem Aktürkoğlu, turnuvanın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Kendi adıma, ülkemizden, milletimizden onlara bekledikleri sevinci yaşatamadığımız için özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
- Kerem Aktürkoğlu, ülkesinden ve milletinden beklenen sevinci yaşatamadığı için özür diledi.
- Başarısız olduklarında eleştirileceğini ve bundan ders çıkarılacağını belirtti.
- Dünya Kupası'na büyük hayallerle gittiklerini ve 24 yıl beklediklerini ifade etti.
- Daha iyisini yapmaları gerektiğini ancak başaramadıklarını söyledi.
- Bekleneni veremediklerini dile getirdi.
2026 FIFA Dünya Kupası'na 2 yenilgi ve 1 galibiyet sonucu grup aşamasında havlu atan A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama geldi.
"DAHA İYİSİNİ YAPMAMIZ GEREKİYORDU"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fenerbahçeli oyuncu, "Nasıl başarılı olduğumuzda alkışlanıyorsak, başarısız olduğumuzda da eleştirileceğiz ve bundan kendimize ders çıkaracağız" mesajına yer verdi.
Turnuvada performansı tepki çeken isimler arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu'nun "özür" açıklaması şöyle:
Üzgünüz, çok üzgünüz. Milletimizin de ne kadar üzgün olduğunun farkındayız. Büyük hayallerle gitmiştik Dünya Kupası’na. 24 yıl bekledik bu fırsatı; daha iyisini yapmamız gerekiyordu elbet ama olmadı, yapamadık. Bizden bekleneni veremedik. Bunun dışında söylenecek hiçbir şeyin anlamı yok. Nasıl başarılı olduğumuzda alkışlanıyorsak, başarısız olduğumuzda da eleştirileceğiz ve bundan kendimize ders çıkaracağız. Kendi adıma, ülkemizden, milletimizden onlara bekledikleri sevinci yaşatamadığımız için özür diliyorum. Hakkınızı helal edin.