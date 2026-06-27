2026 FIFA Dünya Kupası'na 2 yenilgi ve 1 galibiyet sonucu grup aşamasında havlu atan A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fenerbahçeli oyuncu, "Nasıl başarılı olduğumuzda alkışlanıyorsak, başarısız olduğumuzda da eleştirileceğiz ve bundan kendimize ders çıkaracağız" mesajına yer verdi.

Turnuvada performansı tepki çeken isimler arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu'nun "özür" açıklaması şöyle:

Üzgünüz, çok üzgünüz. Milletimizin de ne kadar üzgün olduğunun farkındayız. Büyük hayallerle gitmiştik Dünya Kupası’na. 24 yıl bekledik bu fırsatı; daha iyisini yapmamız gerekiyordu elbet ama olmadı, yapamadık. Bizden bekleneni veremedik. Bunun dışında söylenecek hiçbir şeyin anlamı yok. Nasıl başarılı olduğumuzda alkışlanıyorsak, başarısız olduğumuzda da eleştirileceğiz ve bundan kendimize ders çıkaracağız. Kendi adıma, ülkemizden, milletimizden onlara bekledikleri sevinci yaşatamadığımız için özür diliyorum. Hakkınızı helal edin.