Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yeğeniyle arazi anlaşmazlığı yaşayan 75 yaşındaki şahıs, yeğenini başından vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli jandarma tarafından bulunarak gözaltına alındı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 75 yaşındaki bir kişi, arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartıştığı 59 yaşındaki yeğenini silahla vurup öldürdü.

Olay, sabah erken saatlerde Yavuzeli ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi'nde yaşandı. Öne sürülene göre, Antep fıstığı bahçesine giden 75 yaşındaki K.B. ile 59 yaşındaki yeğeni Hüseyin B. arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında K.B., yeğeni Hüseyin B.'yi silahla başından vurdu. Olay sonrası yeğen ağır yaralanırken, saldırgan amca ise olay yerinden kaçtı. İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Hüseyin B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin sonrasında defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Amca-yeğen arasındaki arazi kavgası cinayetle sonuçlandı

Olay sonrası kaçan katil zanlısı K.B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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