Her gün çöpe attığımız eşyadan 22 ayar altın çıkardılar! 20 tanesi yetti

MALİYETİ ALTININ DEĞERİNDEN 50 KAT DAHA DÜŞÜK

Yöntemin ekonomik tarafı da araştırmacıların hesaplamalarına yansıdı. Süngerin üretiminden altının ayrıştırılmasına kadar gereken enerji ve malzeme maliyetinin, elde edilen altının değerinden yaklaşık 50 kat daha düşük olduğu hesaplandı.

ETH Zürih Profesörü Mezzenga yöntemi şöyle anlattı:

"En sevdiğim tarafı, elektronik atıklardan altın elde etmek için gıda endüstrisinin bir yan ürününü kullanmamız. Bundan daha sürdürülebilir bir yöntem olamaz."