Her gün çöpe attığımız eşyadan 22 ayar altın çıkardılar! 20 tanesi yetti
Elektronik cihazlar kullanım ömrünü tamamladığında çoğunlukla atığa dönüşse de içlerindeki değerli metaller ekonomik değerini koruyor.
ETH Zürih araştırmacıları, elektronik atıklardaki altını geri kazanmak için gıda endüstrisinin atığını kullanan yeni bir yöntem geliştirdi.
PEYNİR ALTI SUYUNDAN ÖZEL SÜNGER YAPTILAR
Araştırmacılar, peynir üretimi sırasında ortaya çıkan peynir altı suyundaki proteinleri kullanarak özel bir sünger hazırladı.
Eski elektronik parçalar işlendikten sonra ortaya çıkan metal iyonu çözeltisine yerleştirilen sünger, altın iyonlarını kendisine bağladı. Süngerin ısıtılmasıyla da biriken altın ayrıştırıldı.
20 ANAKARTTAN 22 AYAR ALTIN ÇIKTI
Bilim insanları yöntemi eski bilgisayar parçaları üzerinde denedi. 20 bilgisayar anakartından yaklaşık 450 miligram ağırlığında altın külçesi elde edildi.
Analiz sonucunda külçenin yüzde 90,8'inin altından, yüzde 10,9'unun ise bakırdan oluştuğu tespit edildi. Elde edilen altının saflığı yaklaşık 22 ayara karşılık geldi.
MALİYETİ ALTININ DEĞERİNDEN 50 KAT DAHA DÜŞÜK
Yöntemin ekonomik tarafı da araştırmacıların hesaplamalarına yansıdı. Süngerin üretiminden altının ayrıştırılmasına kadar gereken enerji ve malzeme maliyetinin, elde edilen altının değerinden yaklaşık 50 kat daha düşük olduğu hesaplandı.
ETH Zürih Profesörü Mezzenga yöntemi şöyle anlattı:
"En sevdiğim tarafı, elektronik atıklardan altın elde etmek için gıda endüstrisinin bir yan ürününü kullanmamız. Bundan daha sürdürülebilir bir yöntem olamaz."
SIRADA ENDÜSTRİYEL ATIKLAR VAR
Araştırmacılar yöntemi ticari ölçekte kullanıma uygun hale getirmek için çalışmalarını sürdürürken, mikroçip üretimi ve altın kaplama süreçlerinden çıkan endüstriyel atıklarda da aynı yöntemi denemeyi planladı.