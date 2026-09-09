Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan seçim açıklaması: İnşallah Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin önünde seçim olduğunu söyleyerek "İnşallah Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızı tekrar Allah'ın izniyle hep beraber seçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bundan sonra da önümüzde bir seçim süreci var. İnşallah Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızı tekrar Allah'ın izniyle hep beraber seçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Sivas'a giden Uraloğlu, Gürün ilçesindeki tarihi Yukarı Suçatı Mescit Önü Camisi'ni ziyaret etti.

Daha sonra 600 senelik Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Değirmeni'ni gezen Uraloğlu, ilçede lise ve üniversite sınavlarında başarılı olan öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlundan seçim açıklaması: İnşallah Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz

AK Parti Gürün İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Uraloğlu, burada gerçekleştirdiği konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak ülkeye hizmet etmeye gayret ettiklerini belirtti.

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destek vererek yetki verdiğini söyleyen Uraloğlu, kendilerinin de güçleri yettiği kadar yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlundan seçim açıklaması: İnşallah Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz

"BAŞIMIZDA DÜNYA LİDERİ VAR"

Sivas'ın ve Gürün ilçesinin problemleri ile kendilerine düşen görevlerin takipçisi olduklarını bildiren Uraloğlu, grup başkanı, il başkanı, bakan yardımcısı ve ilgili isimlerle beraber gerekeni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu, yaşanan sorunlara karşın her zaman hizmet etmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Bakın, bir dünya sıkıntı yaşadık ama biz hizmet noktasında, 'Ekonomi kötü, hizmet etmiyoruz, edemiyoruz' hiç demedik. İyi niyetle yola çıkınca Allah da bizim imkanlarımızı bereketlendirdi. Başımızda dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Allah ondan razı olsun. O, 'Bana sizler gibi yol arkadaşı nasip ettiği için Rabbime ne kadar şükretsem azdır' diyor. Biz de yakın çalışan insanlar olarak, Allah Teala bize böyle bir lider nasip ettiği için, onunla yol yürüme imkanı nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır." dedi.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlundan seçim açıklaması: İnşallah Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz

"CUMHURBAŞKANIMIZI TEKRAR HEP BİRLİKTE SEÇECEĞİZ"

Türkiye'nin bölgesindeki savaşlara karşın dimdik ve güçlenerek ayakta durduğunu söyleyen Uraloğlu önlerinde seçim olduğunu belirterek şunları aktardı:

"Yolları, köprüleri, tünelleri, hastaneleri yapacağız. Hepsi bizim görevimiz ama bizim en iyi yaptığımız şey ne biliyor musunuz? İnsanların gönlüne köprü yapmak. AK Parti teşkilatı olarak biz bunu çok iyi yaptık. Bundan sonra da önümüzde bir seçim süreci var. İnşallah Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızı tekrar Allah'ın izniyle hep beraber seçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. O anlamda bize düşen her ne görev olursa bilin ki bir bakan yardımcısı arkadaşım kadar ben de size yakınım."

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler de ilçede yapımı süren ve başlanacak projeler olduğunu ifade etti.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlundan seçim açıklaması: İnşallah Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz

Sivas için birçok projenin hayata geçirildiğini kaydeden Güler, yatırımların artarak süreceğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler daha sonra Gökpınar Gölü'nde incelemeler yaptı.

Ziyaretlere, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi katıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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