Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni adresi ortaya çıktı: İki yıllık imzayı attı
Siyah-beyazlı takımdan ayrılan Moatasem Al-Musrati için yeni dönem Suudi Arabistan'da başlayacak. Deneyimli orta saha oyuncusu, Al-Ahli ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ta 2023-2024 sezonunda başlayan kariyeri geçtiğimiz günlerde karşılıklı anlaşmayla sona eren Moatasem Al-Musrati'nin kariyerine devam edeceği takım belli oldu.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 30 yaşındaki Libyalı futbolcu, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Al-Musrati, siyah-beyazlı formayla 38 karşılaşmada görev yaptı ve 3 gol kaydetti. Deneyimli futbolcu, 3 yıllık Beşiktaş kariyeri boyunca Monaco ve Hellas Verona'da kiralık olarak forma giydi.
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