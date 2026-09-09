Bangladeş'te kızamık alarmı: Ölen çocuk sayısı 999'a ulaştı, vakalar 166 bini aştı

Bangladeş'te mart ayı ortasından bu yana devam eden salgında 166 binden fazla kızamık vakası kaydedilirken, salgın şüphesi nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 999'a yükseldiği bildirildi.

Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ülkede etkili olan kızamık salgınına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, ülkede yıl başından bu yana kızamık şüphesiyle hayatını kaybeden çocukların sayısı dün itibarıyla 999'a yükseldi.

166 BİNDEN FAZLA ŞÜPHELİ VAKA

Son bir ayda 100'den fazla çocuğun hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, mart ayından bu yana 166 binden fazla şüpheli kızamık vakası kaydedildi.

Bangladeşte kızamık alarmı: Ölen çocuk sayısı 999a ulaştı, vakalar 166 bini aştı

Ülkede mart ayında başlatılan acil aşılama kampanyasında ilk etapta 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara öncelik verilirken, aşılama süreci daha sonra aşamalı olarak ülke genelini kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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