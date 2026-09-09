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Dünya

Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren Karadeniz uyarısı! "Ankara'ya ilettik"

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Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren Karadeniz uyarısı!

Türkiye, Karadeniz'deki güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik diplomatik temaslarını sürdürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ankara ve Moskova heyetleri, Moskova'daki görüşmelerde Ukrayna kriziyle birlikte Karadeniz'deki deniz trafiğinin güvenliğini masaya yatırdı.

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Rusya ve Türkiye, Moskova'da gerçekleştirilen bakanlar arası istişarelerde Karadeniz sularındaki güvenliği masaya yatırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre görüşmelerde, deniz trafiğini ve güvenliğini tehlikeye atan Kiev yönetiminin adımları ele alındı.

Rusyadan Türkiyeyi ilgilendiren Karadeniz uyarısı! Ankaraya ilettik
Başlık ResmiRusyadan Türkiyeyi ilgilendiren Karadeniz uyarısı! Ankaraya ilettik

TÜRKİYE'NİN DENİZ ULAŞIMI DA MASAYA GELDİ

Rus tarafı, Kiev yönetiminin Karadeniz'deki faaliyetlerinin bölgedeki güvenli seyrüsefer üzerinde oluşturduğu risklere ilişkin değerlendirmelerini Türk heyetiyle paylaştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Moskova'nın, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması ve kalıcı bir çözüme ulaşılması konusundaki yaklaşımı Türk tarafına iletildi. Ayrıca Kiev yönetiminin Karadeniz'de deniz ulaşımının güvenliğini tehdit eden ve Türkiye'yi de doğrudan etkileyen eylemleri ele alındı."

Rusyadan Türkiyeyi ilgilendiren Karadeniz uyarısı! Ankaraya ilettik
Başlık ResmiRusyadan Türkiyeyi ilgilendiren Karadeniz uyarısı! Ankaraya ilettik

ANKARA-MOSKOVA HATTINDA KARADENİZ GÜVENLİĞİ

Görüşmeyle Karadeniz'deki güvenli deniz ulaşımı bir kez daha Ankara-Moskova hattındaki diplomatik temasların başlıklarından biri oldu. Rusya, Ukrayna'nın faaliyetlerinin Türkiye açısından da güvenlik riski oluşturduğu görüşünü doğrudan Türk tarafına iletti.

Moskova'nın Kiev'e yönelik suçlamaları Rus tarafının değerlendirmesi niteliğini taşırken, paylaşılan açıklamada Türkiye'nin söz konusu suçlamalara nasıl karşılık verdiğine ilişkin bir ifadeye yer verilmedi.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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