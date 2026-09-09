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Spor

UEFA'dan Halil Umut Meler sürprizi: Şampiyonlar Ligi'ndeki o maçı yönetecek

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UEFA'dan Halil Umut Meler sürprizi: Şampiyonlar Ligi'ndeki o maçı yönetecek

UEFA, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Halil Umut Meler'in, Şampiyonlar Ligi grup etabındaki PSV-Shakhtar Donetsk maçını yöneteceğini açıkladı.

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Hollanda temsilcisi PSV ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını yönetecek.

MELER'İN EKİBİ BELLİ OLDU

Hollanda'nın Eindhoven şehrindeki PSV Stadyumu'nda 10 Eylül 2026 Perşembe günü (yarın) oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak olan maçta Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak. Müsabakada Christian Dingert (Almanya) VAR, Fedayi San (İsviçre) ise AVAR olarak görev yapacak.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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