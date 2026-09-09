Aşk ve Taht'ın Destina'sı Merjem Šiljak kimdir, nereli? Merjem Šiljak ile ilgili bilgiler

Son yılların dikkat çeken isimlerinden Merjem Šiljak, "Aşk ve Taht" dizisinde Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ı canlandıracak olan Akın Akınözü'nün partneri olarak kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Merjem Šiljak, dizide Destina karakterine hayat verecek. Peki, Aşk ve Taht'ın Destina'sı Merjem Šiljak kimdir, nereli? İşte Merjem Šiljak ile ilgili bilgiler...

9 Mart 2000 doğumlu olan Merjem Šiljak, Bosna Hersekli oyuncudur. Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Šiljak, Aşk ve Taht öncesinde farklı uluslararası projelerde yer aldı. Türkiye'de adını ilk kez TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan Koyu Beyaz dizisiyle duyuran oyuncu, kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri olmuştur. 2025 yapımı "A Life's Worth" ile adını dünya çapında duyuran Merjem Šiljak, Avrupa merkezli projelerde de yer aldı.

DESTİNA KARAKTERİ HAKKINDA

Kalonoros (Alanya) Kalesi'nin hakimi Kir Vard'ın kızı ve tahtın tek varisi. Kılıcı kadar zekasıyla da dikkat çeken, güzelliği kadar diplomasisiyle de nam salan bir kadın. Kalbi ile aklının, Alaeddin'in adaleti ve aşkı arasında sıkışacağı bir yolculuğa çıkacak.

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